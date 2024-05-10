На Кобринском укреплении Брестской крепости появится патриотический центр для молодёжи

На Кобринском укреплении Брестской крепости, в казармах 111-го гвардейского артиллерийского полка совсем скоро расположится патриотический центр для молодежи со всей страны. Площадка, где можно будет изучать историю крепости, ключевые этапы войны, проходить довоенную подготовку, развивать навыки, находить единомышленников. Ничего похожего не существует в мире, в исторически точном месте говорить на равных о мире и войне.

Вячеслав Кашанский, студент БНТУ:

Надо сохранять память, ветеранов, историю нашей страны. Потому что из истории мы черпаем опыт, который нам помогает не совершать тех же ошибок, что были у наших предков. Это история каждой семьи. То, что происходило в твоей семье, в других семьях – так вся история нашей страны собирается вместе. Ты являешься частичкой большой истории. Интерес к Великой Отечественной растет. Почему западная стратегия дегероизации не работает – подробности здесь.

Центр создается руками молодых людей со всей Беларуси – студотрядовцами, волонтерами, добровольцами и школьниками. Первых воспитанников патриотический центр символично примет в год 80-летия Великой Победы.