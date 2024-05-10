Прямой эфир

На Кобринском укреплении Брестской крепости появится патриотический центр для молодёжи

10 мая 2024 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Кобринском укреплении Брестской крепости, в казармах 111-го гвардейского артиллерийского полка совсем скоро расположится патриотический центр для молодежи со всей страны. Площадка, где можно будет изучать историю крепости, ключевые этапы войны, проходить довоенную подготовку, развивать навыки, находить единомышленников. Ничего похожего не существует в мире, в исторически точном месте говорить на равных о мире и войне.

На Кобринском укреплении Брестской крепости появится патриотический центр для молодёжи-1

Вячеслав Кашанский, студент БНТУ:
Надо сохранять память, ветеранов, историю нашей страны. Потому что из истории мы черпаем опыт, который нам помогает не совершать тех же ошибок, что были у наших предков. Это история каждой семьи. То, что происходило в твоей семье, в других семьях – так вся история нашей страны собирается вместе. Ты являешься частичкой большой истории.

Интерес к Великой Отечественной растет. Почему западная стратегия дегероизации не работает – подробности здесь.

На Кобринском укреплении Брестской крепости появится патриотический центр для молодёжи-4

Центр создается руками молодых людей со всей Беларуси – студотрядовцами, волонтерами, добровольцами и школьниками. Первых воспитанников патриотический центр символично примет в год 80-летия Великой Победы.

На Кобринском укреплении Брестской крепости появится патриотический центр для молодёжи-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы славим подвиг нашего народа, чествуем ветеранов и скорбим о погибших, склоняем головы перед героями и невинными жертвами войны. Помните: эта память священна и незыблема, и пока она есть у нас, мы будем жить, жить всегда достойно, не на коленях. Так есть, так должно быть и так будет всегда!

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Интерес к Великой Отечественной растёт. Почему западная стратегия дегероизации не работает?
10 мая 2024 17:48

Интерес к Великой Отечественной растёт. Почему западная стратегия дегероизации не работает?

Владимир Соловьёв о реакции Запада на День Победы: увидят нашу мощь – и содрогнутся
10 мая 2024 17:48

Владимир Соловьёв о реакции Запада на День Победы: увидят нашу мощь – и содрогнутся

Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам
10 мая 2024 17:47

Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»
10 мая 2024 17:47

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»

Белорусско-китайский концерт авторской музыки провели в БГУКИ
10 мая 2024 17:34

Белорусско-китайский концерт авторской музыки провели в БГУКИ

У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ
10 мая 2024 17:34

У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ

Более 30 белорусок удостоены ордена Матери – указ Президента
10 мая 2024 17:23

Более 30 белорусок удостоены ордена Матери – указ Президента

Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная
10 мая 2024 17:12

Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная

Трупы двух беженцев обнаружены на границе с Латвией – ГПК
10 мая 2024 17:00

Трупы двух беженцев обнаружены на границе с Латвией – ГПК

О современной стоматологии, бесплатной медицине и работе депутата. Большой разговор с Евгенией Коршиковой
10 мая 2024 16:18

О современной стоматологии, бесплатной медицине и работе депутата. Большой разговор с Евгенией Коршиковой

Рачиловский о преподавании истории в учебных заведениях: мы эту проблему недооцениваем
10 мая 2024 16:13

Рачиловский о преподавании истории в учебных заведениях: мы эту проблему недооцениваем

Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех её проявлениях»
10 мая 2024 14:35

Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех её проявлениях»