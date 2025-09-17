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Там обитают редкие животные и краснокнижные растения – побывали в заказнике «Замковый лес»

17 сентября 2025 15:09
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Биологический заказник республиканского значения «Замковый лес» станет для вас настоящим открытием! Ландшафты здесь эльфийские. Красота неописуемая! Эталон природного комплекса Западной Беларуси. Заповедная территория в 3 850 гектаров стала родным домом для редких животных и птиц, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Кто здесь из животных водится?

Там обитают редкие животные и краснокнижные растения – побывали в заказнике «Замковый лес»-2

Станислав Горощик, лесничий Волковысского лесничества:
Все, кроме зубра и медведя. Встречали рысь, есть лоси, олени, кабаны, зайцы, лисы, барсуки.

Здесь произрастает немало краснокнижных растений. Баранец обыкновенный, ветреница дубравная, кадило сарматское – это очень ценный лекарственный и медоносный вид. Каждый сезон здесь царит своя атмосфера и разливаются разные краски.

Станислав Горощик:
Ходят легенды, но нигде не подтвердилось, что здесь был замок. По другой легенде, замковый (царский называли) – это лес с вековой историей. Хороший древостой, уникальный. Даже в 1914-м, в Первую мировую войну, немцы строили узкоколейку и вывозили древесину из «Замкового леса». Уникальная почва, это благодаря леднику. Мы находили много камней, даже есть ручьи, все засыпаны камнями. 

Анастасия Макеева:
Что в этой почве такого? 

Станислав Горощик:
Мел. Даже в жаркое лето на возвышенностях бывает, есть такие места, что держится влага. Бывает, на технике проезжаешь, и оно проваливается, стоит влага.

Там обитают редкие животные и краснокнижные растения – побывали в заказнике «Замковый лес»-4

Королевская флора! В заказнике более 17 видов растений. Ели, сосны, березы и лиственницы здесь соседствуют с дубами, кленами, ивами, ясенями и, вы удивитесь, грабами! Да, уникальная почва пришлась по вкусу южанину. Зимой в грабовой роще светло, летом приятно прохладно, да и грибов богато. Услада для души и глаз.

Подробности в видео

# Туризм # природа Беларуси # Природа и человек # Анастасия Макеева

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