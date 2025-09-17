Там обитают редкие животные и краснокнижные растения – побывали в заказнике «Замковый лес»

Анастасия Макеева, специальный корреспондент: Кто здесь из животных водится?

Биологический заказник республиканского значения «Замковый лес» станет для вас настоящим открытием! Ландшафты здесь эльфийские. Красота неописуемая! Эталон природного комплекса Западной Беларуси. Заповедная территория в 3 850 гектаров стала родным домом для редких животных и птиц, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ.

Станислав Горощик, лесничий Волковысского лесничества:

Все, кроме зубра и медведя. Встречали рысь, есть лоси, олени, кабаны, зайцы, лисы, барсуки.

Здесь произрастает немало краснокнижных растений. Баранец обыкновенный, ветреница дубравная, кадило сарматское – это очень ценный лекарственный и медоносный вид. Каждый сезон здесь царит своя атмосфера и разливаются разные краски.

Станислав Горощик:

Ходят легенды, но нигде не подтвердилось, что здесь был замок. По другой легенде, замковый (царский называли) – это лес с вековой историей. Хороший древостой, уникальный. Даже в 1914-м, в Первую мировую войну, немцы строили узкоколейку и вывозили древесину из «Замкового леса». Уникальная почва, это благодаря леднику. Мы находили много камней, даже есть ручьи, все засыпаны камнями.

Анастасия Макеева:

Что в этой почве такого?

Станислав Горощик:

Мел. Даже в жаркое лето на возвышенностях бывает, есть такие места, что держится влага. Бывает, на технике проезжаешь, и оно проваливается, стоит влага.