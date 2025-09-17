Алексей Кушнаренко провёл личный приём граждан в Жодино

Ремонт и асфальтирование дорог, организация безопасных пешеходных зон и благоустройство дворовых территорий. Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко провел личный прием граждан в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди обратившихся Инна Граборова и Юрий Варвашеня. Жители микрорайона Кузнечный-3 жалуются на разбитые дороги, отсутствие тротуаров и освещения на одном из участков. Дети вынуждены идти домой со школы по проезжей части, что представляет серьезную опасность. А движение транспорта здесь интенсивное. Они обратились к губернатору с просьбой обустроить пешеходную дорожку и установить фонари. Вопрос взят на контроль.

Инна Граборова:

Когда снежные зимы, это безопасность наших детей. Они по проезжей части скользкой вынуждены идти пешком. А весной и осенью так же. Там обходов вообще нет, чтобы обойти эту дорогу. Поэтому мы как представители микрорайона решили обратиться к председателю облисполкома за помощью.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

80 % обратившихся сегодня граждан на личный прием ставят вопросы прежде всего благоустройства. Благоустройства дворовых территорий, тротуаров и в большей части благоустройства дорог. И мы здесь выстраиваем такую стратегию. Первое. Создаем условия для комфортной жизни через надлежащее качество дорог в гравийном исполнении, улиц. А далее при тех возможностях, которые есть на сегодняшний день, поэтапно будем заниматься асфальтированием как улиц, так и местных дорог.