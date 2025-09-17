У этой усадьбы свой сказочный вайб и башня как у Рапунцель! Узнали историю родового поместья в Красках

Локация мечты! В номинации «Cамый атмосферный контент» побеждает усадьба Сегеней в Красках. Старинный особняк похищает сердца туристов. Такое ощущение, что на балкон вышла принцесса послушать серенады рыцаря. Есть здесь свой сказочный вайб, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Антуражную башенку, увитую плющом, блогеры окрестили башенкой Рапунцель. Возле нее случаются волшебные фотосессии и выгуливают лучшие наряды. Узнали историю родового поместья.

Егор Гиз, директор Волковысского районного туринфоцентра:

Усадьба Сегеней впервые упоминается в картах при переходе от одного имения к другому, от рода Суходольских к Булгариным в начале XIX столетия. Уже в начале ХХ столетия окончательно и бесповоротно оно перешло в руки знаменитого здешнего рода Сегеней, которые были с Волковысских земель. На территории усадьбы у них находился один винокуренный завод, спиртзавод, мельница на выезде. Их очень любили, уважали местные крестьяне, которые трудились, с полесских земель. На момент начала ХХ столетия это шок был, что людям была выделена территория для орошения, им платили за это.

Олег Соловей, управляющий агроусадьбой:

Интересный факт из истории. В этом замке проводились спиритические сеансы, из соседних замков собирались паны и вот этим занимались. Словно средневековый замок в окружении вековых деревьев. Живописная территория занимает более 7 гектаров. Это место собирает овации и комплименты. Муза поэтов и художников. Нет сомнений, что когда-нибудь романтичная усадьба станет звездой кинофильма. А пока белорусы снимают здесь блестящие Stories. Архитектор шедевра неизвестен. Но есть предположение, что в проектировании принимали участие сами хозяева. Иоахим и Екатерина были очень творческими людьми.