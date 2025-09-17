У этой усадьбы свой сказочный вайб и башня как у Рапунцель! Узнали историю родового поместья в Красках
Локация мечты! В номинации «Cамый атмосферный контент» побеждает усадьба Сегеней в Красках. Старинный особняк похищает сердца туристов. Такое ощущение, что на балкон вышла принцесса послушать серенады рыцаря. Есть здесь свой сказочный вайб, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Антуражную башенку, увитую плющом, блогеры окрестили башенкой Рапунцель. Возле нее случаются волшебные фотосессии и выгуливают лучшие наряды. Узнали историю родового поместья.
Егор Гиз, директор Волковысского районного туринфоцентра:
Усадьба Сегеней впервые упоминается в картах при переходе от одного имения к другому, от рода Суходольских к Булгариным в начале XIX столетия. Уже в начале ХХ столетия окончательно и бесповоротно оно перешло в руки знаменитого здешнего рода Сегеней, которые были с Волковысских земель.
На территории усадьбы у них находился один винокуренный завод, спиртзавод, мельница на выезде. Их очень любили, уважали местные крестьяне, которые трудились, с полесских земель. На момент начала ХХ столетия это шок был, что людям была выделена территория для орошения, им платили за это.
Олег Соловей, управляющий агроусадьбой:
Интересный факт из истории. В этом замке проводились спиритические сеансы, из соседних замков собирались паны и вот этим занимались.
Словно средневековый замок в окружении вековых деревьев. Живописная территория занимает более 7 гектаров. Это место собирает овации и комплименты. Муза поэтов и художников. Нет сомнений, что когда-нибудь романтичная усадьба станет звездой кинофильма. А пока белорусы снимают здесь блестящие Stories. Архитектор шедевра неизвестен. Но есть предположение, что в проектировании принимали участие сами хозяева. Иоахим и Екатерина были очень творческими людьми.
Егор Гиз:
Одна из главных башен в так называемом стиле донжон представлена прямо-таки перед нами. Сверху флюгер с цифрами 1905, которые буквально говорят нам, что 100-летняя история несется в этом здании. Также башня-тамбур четырехгранная, которая отреставрирована совсем недавно. Данные сооружения входят у нас в историко-культурное значение – список второй категории. Конечно же, башня четырехгранная, которая возвышается даже над башней донжон, – своего рода эклектика, никакого конкретного стиля не придерживались здешние хозяева при строительстве. Вполне вероятно, башня выделялась под складское помещение и не соединена никаким образом с центральными перегородками, в которых и жили владельцы.
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