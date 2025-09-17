Фашисты расстреляли 366 человек – рассказываем о трагедии в деревни Шауличи

Жизнь дотла. Место памяти и тишина, которая разрывает сердце. Деревня Шауличи стала сестрой Хатыни, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Во время карательной операции утром 7 июля 1943-го немцы расстреляли здесь 366 человек, в том числе 120 детей, сожгли 77 домов. Самому маленькому жителю было всего два дня. Глядя на эту брусчатку, невольно слышатся шаги карателей и крики ни в чем неповинных людей. Они любили жизнь и свою Родину, но месть палачей оказалась сильнее...

Игорь Мацейко, председатель Волковысской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

6 июля на дороге Волковыск-Мосты выходила группа партизан, приходили разведывательные диверсионные группы из Липичанской пущи, и вот одна из групп, которая выходила, столкнулась с немецкой легковой машиной (немецкий офицер и медик), они обстреляли машину. Офицера убили, шофера тяжело ранили. Вся эта территория подходила к территории Германии. По реке Зельвянке проходила граница. Здесь ходили не оккупационные, а немецкие деньги, то есть эта территория подлежала Германии, поэтому на этой территории было такое, что за убитого офицера, солдата должно было быть наказание – расстрел мирных жителей. Но за убийство офицера-майора решили жестоко наказать, попали Шауличи в эту передрягу.

В то утро ничего не предвещало беды. Мужчины собирались в поле. Женщины трудились по хозяйству. Жандармы и полицаи выгоняли людей из домов, тщательно проверяли по спискам. Кто сопротивлялся, расстреливали на месте. Женщин и детей закрыли в школе, стариков и подростков – в амбаре. Мужчин заставили копать две огромные ямы, чтобы никто не смог выбраться и спастись.