Лукашенко про парад в Москве: они показали мощь – если кто-то умеет думать, давайте жить дружно

У монумента собрались потомки победителей, те, кто хранит память и готов ее защищать. Сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира. Такими словами в этом особенном месте Президент Беларуси обратился к соотечественникам и не только, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, это уже не первый вопрос, который мне задают сегодня. Первым этот вопрос мне задал, как ни странно, Президент России, а потом Сергей Шойгу, с которым мы там все время общались и проходили с площади к Александровскому парку, Могиле Неизвестного Солдата: Как? Что? Искренне и абсолютно честно скажу, что так, как они, по духу, по содержанию, так, как они, никто не умеет организовать подобные мероприятия. Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Слушайте, и время совсем другое. И вот вы заметили, насколько тонко они уловили момент и сделали то, что нужно было сегодня сделать. Кричали там танки... Я прочитал эти опусы наших лохушек. Такового не было еще. Ну, послушайте, а что, с линии соприкосновения с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить, а еще вдогонку сотни, может, из Беларуси, и показать это? Это никому не нужно. Всегда. Начиная с 1941 года, танки с Красной площади и бойцы шли на фронт. Поэтому все было тонко, умно, продуманно, в точку. Вот именно так, как надо сегодня.

Они показали свою мощь. Если кто-то умеет думать и читать, заметили, что в конце они протащили «Ярсы» – стратегическое боевое оружие. Я говорю, кто думать умеет и читать, поняли, что, ребята, давайте жить дружно. А если у кого-то там мозги затуманило, с нами лучше не связываться. Все было так, как должно быть сегодня.

Читайте также:

Лукашенко: они объединили Китай с мощной ядерной державой Россией – Майк, вы опоздали!

Лукашенко: Путин просил передать самое тёплое поздравление с нашим общим праздником – я передал

Лукашенко и Путин прокомментировали проведение совместной тренировки по задействованию ядерного оружия