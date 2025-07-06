Мощная речь Лукашенко в День Независимости! Собрали главные тезисы

«Нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу. Это достоинство нашего народа. Это признак его величия». Об этом Президент говорил 3 июля на Кургане Славы, где прошли торжественные мероприятия в честь главного государственного праздника, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. 3 июля 1944-го освободили Минск. Очистить от захватчиков столицу и нашу страну удалось в ходе легендарной операции «Багратион», в которой участвовали войска четырех фронтов. В их честь воздвигнут Курган Славы. Александр Лукашенко возложил венок к подножию монумента и призвал всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить нового мирового пожара. Евгений Пустовой изучил, из чего слагается наша современная философия.

Мы начинали с того, что гордились тем, что наш День Независимости в календаре по соседству с американским. И с каким упоением, как на McDonald’s, мы смотрели голливудский фильм «День Независимости». Про то, как американцы спасают мир (понятно, а кто же еще). Фантастика. И это не только про киножанр. Про сам посыл. Но реально мир спас советский солдат. И Беларусь была активным участником этого эпохального события. Главный праздник государственности объединяет: поколения, регионы, страны. Начинать День Независимости именно с Кургана Славы – традиция нашей современной государственности. Читайте здесь: Лукашенко: Великая Отечественная война перевернула сознание всего мирового сообщества Лукашенко: как только забудем дорогу в Хатынь, все назавтра это вернется Беларусь масштабно отпраздновала День Независимости – вспоминаем самые яркие моменты

Вместе со всей страной Президент. От Кургана Славы до самой маленькой деревушки Беларуси. Мы вместе у обелисков и мемориалов. Но именно на этом месте случился сакральный разгром врага. Сталинград повернул ход истории, а в «Минском котле» сварился вермахт, державший в страхе полмира. Это было судьбоносное поражение великих стратегов, покоривших Европу. Дальше арийцы не смогли подняться. Оставалось только бежать. Влияние тех событий на мировую геополитику глобальный мир подчеркнул поздравлениями в адрес официального Минска. Знают и уважают нашу страну и нашего лидера. По приветственным телеграммам можно изучать географию мира. Лидеры России, Китая, ОАЭ, Турции – Минск принимает десятки поздравительных открыток и иностранные делегации. Африка, Азия, Европа – везде признают дату нашего Дня Независимости. Это признак мировой рукопожатности нашего лидера и международной легитимации нашей государственности. За освобождением Беларуси последовал развал колониальной системы отношений. Но мы не привыкли привязывать свою главную дату страны к геополитическому олимпу, а Беларусь – основательница ООН. Для нас это память. В каждой нашей семье – дети Хатыни, узники Озаричей, подпольщики Минска, партизаны Полесья и фронтовики. Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу.

Именного тогда был дан ответ на вызов о дальнейшем существовании нашего народа. Белорусский этнос уже сформировался в нынешних государственных границах. И сразу испытание. Нечеловечный эксперимент западной цивилизации развернулся именно на наших землях. За три года уничтожено треть населения. На пепелище западной оккупации белорусский народ остался несломленным. В каком еще событии нашей тысячелетней истории отражается эта суть борьбы за право быць гаспадарамі на сваёй зямлі? Людзьмі звацца. Читайте здесь: Лукашенко: задача всех людей доброй воли – объединиться и остановить безумцев во имя будущего человечества Мы счастливы отпраздновать с белорусами День Независимости – Осама Хамад Кубраков: наша страна всегда будет самой безопасной в мире По протоколам западных мудрецов Беларусь должна была превратиться в пепел. А тут наоборот. Против военной махины, всего карательного чудовища, перед которым затрясся весь просвещенный мир, в полный рост стал белорусский подросток Марат Казей, хрупкая белорусская женщина Вера Хоружая, дед Талаш. Это была вершина консолидации национальной гордости. Ведь сражались не за жизнь, а друг за друга. Мужество и милосердие – национальный код нашего характера.

От своей философии наживы коллективный Запад не отказался. Снова взращивает своего коллективного Гитлера. Польша, страны Прибалтики постоянно мельтешат в антибелорусских процессах. Но происходят уже такие параллели: у границ с Беларусью немецкие части под такими же номерами, как в 41-м. Лукашенко: независимость стоит дорого, белорусы заплатили за неё самую страшную цену. Подробности. Мы победители в том экзистенциальном противостоянии. Пока наши полоцкие князья строили храмы Софии, их барбароссы – стратегии по натиску на Восток. Открыто они проиграли. Но от морока когнитивной войны мы начинаем только избавляться. Причем молодежь быстрее среднего возраста. Собралось полторы тысячи человек! Каким был День Независимости на Кургане Славы.

Дата нашей независимости не конъюнктурна. У нее есть корни, почва. Мы помним причастность советского солдата. Русских. Украинцев. Азербайджанцев. И именно в Беларуси, не в далеком Стамбуле, а в Минске, они смогут найти мир. Как это случилось с семьей из Донбасса. Курсанту нашей Военной академии удалось пообщаться с Главнокомандующим. «Вы наши люди» – Лукашенко 3 июля пообщался с курсантом из Украины. Такой он, Лукашенко. Свой и наш. Поэтому без стеснения всегда ведет разговор по душам. И на Кургане Славы…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны быть готовы ко всему. Не увещевать, не убаюкивать, не заявлять, что все тихо, спокойно, ничего не будет. Не будет – хорошо. Но готовиться мы должны к самому худшему. Будет лучше – мы будем рады. И со всей нацией.

Александр Лукашенко:

У меня нет личного, кроме государства, кроме нашего народа. Потому что я первый. За мной будут другие. И они будут обязательно смотреть, как работал ты. За всю тысячелетнюю историю формирования белорусского этноса на перепаханной войнами нашей земле 3 июля стало самой сакральной датой. Из-за геополитической важности? Скорее, из-за того, что она ближе всего для всех к нашему сердцу. Много слов было сказано про главный праздник Беларуси. Много спето песен. Но самый главный смысл в словах Президента. Александр Лукашенко:

Нужно укреплять народное единство, экономику и оборону Отечества. Каждый день и каждый час. В этом долг современников перед прошлым и будущим, чтобы жила и расцветала наша любимая Беларусь! И из уст это парня.