Беларусь масштабно отпраздновала День Независимости – вспоминаем самые яркие моменты

Ярко, масштабно, интересно, незабываемо… Какие еще эпитеты подобрать для главного государственного праздника, который вместе отметили накануне? Беларусь с размахом встретила День Независимости. Двухмиллионный Минск, большие и малые города, агрогородки и деревни – торжества охватили всю страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной локацией праздника стал Курган Славы с величественным монументом в окрестностях Минска. Сюда приехал Президент. К подножию мемориального комплекса лег венок от главы государства.

А еще именно здесь, где в июле 44-го продолжалась операция «Багратион», которая принесла мир на нашу землю, Александр Лукашенко обратился к белорусам. Но эти слова, учитывая современную «взрывоопасную» обстановку на планете, были адресованы по сути ко всему миру.

Мир, свобода и независимость – вот те величайшие ценности, которые необходимо беречь и защищать, – подчеркнул глава государства.