Беларусь масштабно отпраздновала День Независимости – вспоминаем самые яркие моменты
Ярко, масштабно, интересно, незабываемо… Какие еще эпитеты подобрать для главного государственного праздника, который вместе отметили накануне? Беларусь с размахом встретила День Независимости. Двухмиллионный Минск, большие и малые города, агрогородки и деревни – торжества охватили всю страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной локацией праздника стал Курган Славы с величественным монументом в окрестностях Минска. Сюда приехал Президент. К подножию мемориального комплекса лег венок от главы государства.
А еще именно здесь, где в июле 44-го продолжалась операция «Багратион», которая принесла мир на нашу землю, Александр Лукашенко обратился к белорусам. Но эти слова, учитывая современную «взрывоопасную» обстановку на планете, были адресованы по сути ко всему миру.
Мир, свобода и независимость – вот те величайшие ценности, которые необходимо беречь и защищать, – подчеркнул глава государства.
И, очевидно, именно в этих акцентах кроется главное значение нашей независимости. Репортаж Евгения Пустового.
Беларусь – на марше. Страна отмечает День Независимости. В 2025 году аж четыре дня. Главный праздник государственности объединяет поколения, регионы, страты. У нас разные желания, мнения, цвет глаз, но все мы смотрим в одном направлении.
Беларусь, как поется в гимне, чистая, свободная. И именно праздник независимости все должны знать, во-первых, почему он отмечается, с какой целью, к чему приуроченный.
День Независимости, как и День Победы, наверное, один из самых любимых, дорогих праздников. Ощущается какое-то тепло, какая-то гордость за страну, за людей.
Мы не только победили фашизм, но и в кратчайшие сроки совершили подвиг. Восстановили нашу страну из пепелищ.
Моя мама рассказывала, что День Независимости – это счастливый день.
Для меня это один из самых главных праздников в нашем государстве. Я горжусь, что я здесь живу, что наша страна процветает.
Места и даты памяти свидетельствуют о состоятельности государства. Утро Дня Независимости у Кургана Славы – символизм и традиция современной белорусской государственности. В Минском котле сварился вермахт, державший в страхе полмира.
Лукашенко: нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу!
Влияние тех событий на мировую геополитику глобальный мир подчеркнул поздравлениями в адрес официального Минска. Знают и уважают нашу страну и нашего лидера. По приветственным телеграммам можно изучать географию мира. От лидеров бескрайней России и дружественного Азербайджана до европейских государств с суверенной позицией. Далеких, но близких для нас богатейших стран арабского мира и государств перспективной Африки, Юго-Восточной Азии. Мировые и региональные центры сил – Китай и Турция. В эти дни звучат слова приветствия от целого сонма руководителей ОАЭ.
В День Независимости в Гомеле прошло торжественное шествие по главной улице города.
Такое международное внимание обусловлено многими моментами. Во-первых, международной легитимацией нашего Дня Независимости. Освобождение Беларуси закончилось освобождением континентов от колониального гнета. Второе, мы не забыли и о подвиге советского солдата разных национальностей.
Пранкеры Вован и Лексус посетили Курган Славы 3 июля.
Историческая правда в Беларуси не конъюнктурна. Поэтому и дата Независимости для государства с тысячелетней историей живая. Именно тогда был дан ответ на вызов о дальнейшем существовании нашего народа. Белорусский этнос уже формализовался в государственных атрибутах. И сразу испытание: нечеловечный эксперимент западной цивилизации развернулся именно на наших землях. За три года треть населения.
Лукашенко: задача всех людей доброй воли – объединиться и остановить безумцев во имя будущего человечества.
Свое миролюбие необходимо защищать. Ведь от своей философии наживы западный мир не отказался. А вместе с высоким международным статусом страны-организатора ООН наша дата независимости вмещает глубину национальной идеи быть гаспадарами своей земли и родовую память не мифических, а настоящих героев наших семей и общей биографии страны.
Собралось полторы тысячи человек! Каким был День Независимости на Кургане Славы.
Смысл и ценность Дня Независимости передает и эта находка на родных сотках в окрестностях Кургана Славы.
И минута молчания у стен непокоренной Цитадели. 4 квадратных километра белорусской земли для законодателей блицкрига стали неприступнее, чем пол-Европы.
Подробности в видео.