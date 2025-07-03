Кубраков: наша страна всегда будет самой безопасной в мире

Один из главных символов независимости, где переплетается наше героическое прошлое и мирное настоящее – обелиск в самом сердце столицы. Подвиг героев и мужество людей, отдавших свои жизни, чтобы освободить нашу страну от немецко-фашистских захватчиков не забыт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители госорганов, трудовых коллективов, общественных организаций, семьи с детьми, молодежь – у каждого из нас есть своя история и свой герой Великой Отечественной войны.

Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто сражался за нашу независимость и передал ее будущим поколениям. И не устаем напоминать всему миру, какой ценой завоевана свобода.