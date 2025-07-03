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Кубраков: наша страна всегда будет самой безопасной в мире

03 июля 2025 13:39
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Один из главных символов независимости, где переплетается наше героическое прошлое и мирное настоящее – обелиск в самом сердце столицы. Подвиг героев и мужество людей, отдавших свои жизни, чтобы освободить нашу страну от немецко-фашистских захватчиков не забыт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Представители госорганов, трудовых коллективов, общественных организаций, семьи с детьми, молодежь – у каждого из нас есть своя история и свой герой Великой Отечественной войны. 

Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто сражался за нашу независимость и передал ее будущим поколениям. И не устаем напоминать всему миру, какой ценой завоевана свобода. 

Кубраков: наша страна всегда будет самой безопасной в мире-2

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто сегодня несет службу по охране общественного порядка, по охране наших границ. Я хочу поблагодарить всех наших граждан, патриотические клубы, нашу молодежь, которая сегодня пропагандирует и рассказывает своим сверстникам, что мы все вместе должны сохранить мир и порядок. Я уверен, что наша страна всегда будет самой безопасной в мире.

Мы счастливы отпраздновать с белорусами День Независимости – Осама Хамад.

# День Независимости # Иван Кубраков

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