20 лет развития: как изменилась работа Президентского спортивного клуба – интервью с зампредседателя
Президентскому спортивному клубу 7 июля исполняется 20 лет. Юбилей! Возраст молодой, но сделано для отечественного спорта этой организацией во главе с Дмитрием Лукашенко очень много. Сегодня под патронажем клуба успешно реализуются 32 проекта. В ракурсе бесценный спортивный запас – дети. Соревнования «Снежный снайпер», «Золотая ракетка», «Стремительный мяч», «Мяч над сеткой» и многие другие. Молодые спортсмены и тренеры, которые смогли показать достойные результаты, имеют материальную поддержку от Президентского спортивного клуба. Те, кому нужна помощь по здоровью или социальная, также обращаются.
Можно перечислять и говорить долго, но хочется у юбиляров узнать о новых планах.
Мы пригласили в студию программы «Спорттаймер» заместителя председателя Президентского спортивного клуба Павла Егорова.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Когда создавался Президентский спортивный клуб, какие задачи ставились и изменились ли они спустя 20 лет?
Павел Егоров, заместитель председателя Президентского спортивного клуба:
Инициатива по созданию Президентского спортивного клуба исходила от заслуженных деятелей физической культуры и спорта высоких достижений, которые посчитали, что в стране должна быть организация, которая будет заботиться и о развитии спорта, способствовать его развитию, но не только спорту высоких достижений, но и массовому спорту.
На тот момент уже как 10 лет в стране были воссозданы соревнования, такие самые массовые и самые любимые, наверное, всеми, кто любил настоящую зиму: «Золотая шайба», «Кожаный мяч». Ну и буквально через год, летом 2006 года, Президентский спортивный клуб назначил первые 50 стипендий олимпийской сборной Республики Беларусь как по летним, так и зимним видам спорта.
В последующем уже проект реформировался, и на сегодняшний день мы стипендию назначаем ребятам, которые не получают заработную плату, которые не являются членами национальных команд.
Юлия Силипицкая:
И что это дало? Более широкий обхват и возможность мотивации ребят к высшим достижениям?
Павел Егоров:
В вашем вопросе и заключается ответ. На сегодня просто сравним количество человек. Если я говорил, что в первый год было 50 человек, на сегодняшний день их под 400 человек. Помимо спортсменов, тренеры, тренеры-паралимпийцы, спортсмены-паралимпийцы.
Поэтому в том числе мы назначаем стипендию тренерам, которые только что вышли из стен университета физической культуры и других учебных заведений, которые присваивают великое звание тренера.
Юлия Силипицкая:
Что надо сделать, чтобы получить стипендию?
Павел Егоров:
Необходимо завоевать спортивное достижение, результат на международных спортивных соревнованиях под эгидой международной федерации.
Юлия Силипицкая:
Это обязательно надо победить или можно войти в топ-8? То есть если в каком-то виде спорта мы можем занять 8-е или 6-е место, то это тоже может дать возможность стать стипендиатом?
Павел Егоров:
И для этого существует определенный интернет-портал с подробностями – сайт sportclub.by. Он как раз таки 5 лет назад был открыт нами для удобства тех, кто пытается заявить о себе. То есть у каждого желающего, соответствующего нашему положению, есть возможность, как спортсмена, так и тренера.
Юлия Силипицкая:
Какой самый массовый на сегодняшний момент проект, можно сказать, любимый?
Павел Егоров:
Все-таки массовый спорт – это огромный союзник спорта высоких достижений. Все виды спорта, особенно детские проекты Президентского спортивного клуба, являются просто уникальными. Каждый проект является уникальным. Проект «Кожаный мяч», вы на нем бываете очень часто. И почему? Потому что мы уделяли, именно Президентский спортивный клуб и федерация, огромное внимание тем, кто в нем принимает участие. Я напомню, это настоящие любители.
Юлия Силипицкая:
Да, обычные дети, дворовой футбол.
Павел Егоров:
Если еще 5 лет назад соревнования проводились только в двух возрастных группах, средней и старшей, мы пересмотрели подход и в том числе проводим соревнования в младшей возрастной группе, а также и для девочек.
Это мероприятие, оно не должно быть для галочки или просто календарным.
Подробности в видео.