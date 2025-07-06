20 лет развития: как изменилась работа Президентского спортивного клуба – интервью с зампредседателя

Президентскому спортивному клубу 7 июля исполняется 20 лет. Юбилей! Возраст молодой, но сделано для отечественного спорта этой организацией во главе с Дмитрием Лукашенко очень много. Сегодня под патронажем клуба успешно реализуются 32 проекта. В ракурсе бесценный спортивный запас – дети. Соревнования «Снежный снайпер», «Золотая ракетка», «Стремительный мяч», «Мяч над сеткой» и многие другие. Молодые спортсмены и тренеры, которые смогли показать достойные результаты, имеют материальную поддержку от Президентского спортивного клуба. Те, кому нужна помощь по здоровью или социальная, также обращаются. Можно перечислять и говорить долго, но хочется у юбиляров узнать о новых планах. Мы пригласили в студию программы «Спорттаймер» заместителя председателя Президентского спортивного клуба Павла Егорова.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Когда создавался Президентский спортивный клуб, какие задачи ставились и изменились ли они спустя 20 лет?

Павел Егоров, заместитель председателя Президентского спортивного клуба:

Инициатива по созданию Президентского спортивного клуба исходила от заслуженных деятелей физической культуры и спорта высоких достижений, которые посчитали, что в стране должна быть организация, которая будет заботиться и о развитии спорта, способствовать его развитию, но не только спорту высоких достижений, но и массовому спорту. На тот момент уже как 10 лет в стране были воссозданы соревнования, такие самые массовые и самые любимые, наверное, всеми, кто любил настоящую зиму: «Золотая шайба», «Кожаный мяч». Ну и буквально через год, летом 2006 года, Президентский спортивный клуб назначил первые 50 стипендий олимпийской сборной Республики Беларусь как по летним, так и зимним видам спорта. В последующем уже проект реформировался, и на сегодняшний день мы стипендию назначаем ребятам, которые не получают заработную плату, которые не являются членами национальных команд.

Юлия Силипицкая:

И что это дало? Более широкий обхват и возможность мотивации ребят к высшим достижениям? Павел Егоров:

В вашем вопросе и заключается ответ. На сегодня просто сравним количество человек. Если я говорил, что в первый год было 50 человек, на сегодняшний день их под 400 человек. Помимо спортсменов, тренеры, тренеры-паралимпийцы, спортсмены-паралимпийцы. Поэтому в том числе мы назначаем стипендию тренерам, которые только что вышли из стен университета физической культуры и других учебных заведений, которые присваивают великое звание тренера. Юлия Силипицкая:

Что надо сделать, чтобы получить стипендию? Павел Егоров:

Необходимо завоевать спортивное достижение, результат на международных спортивных соревнованиях под эгидой международной федерации. Юлия Силипицкая:

Это обязательно надо победить или можно войти в топ-8? То есть если в каком-то виде спорта мы можем занять 8-е или 6-е место, то это тоже может дать возможность стать стипендиатом? Павел Егоров:

И для этого существует определенный интернет-портал с подробностями – сайт sportclub.by. Он как раз таки 5 лет назад был открыт нами для удобства тех, кто пытается заявить о себе. То есть у каждого желающего, соответствующего нашему положению, есть возможность, как спортсмена, так и тренера.