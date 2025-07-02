Лукашенко: как только забудем дорогу в Хатынь, всё назавтра это вернётся

Беларусь готовится отметить День Независимости. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Накануне 3 июля во Дворце республики на традиционном торжественном собрании с откровенной речью выступил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова Александра Лукашенко проникли до глубины души каждого белоруса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы продолжаем историю непокоренного народа. Память о его подвиге – вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе – просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения. Сколько мы знаем народов, которые были поставлены на грань полного уничтожения подобно советскому народу, белорусам, но с оружием в руках выстояли? Сколько таких народов? Сколько мы знаем государств, которые так же героически, как и мы, держали удар целой армии нацистских военных формирований, собранных из 30 стран Европы? Сколько таких государств?

Удар держали бойцы, партизаны, подпольщики. Сражались женщины, старики, дети. На равных. С оружием в руках. Именно на нашей земле захватчики столкнулись с массовым и всесторонним сопротивлением, стали свидетелями беспримерной смелости наших земляков, сильных духом и несломленных. Забыть ни в коем случае нельзя! Я уже вас в Хатыни предупреждал: как только забудем дорогу в Хатынь, назавтра это вернется.

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