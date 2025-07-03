Мы счастливы отпраздновать с белорусами День Независимости – Осама Хамад

Один из главных символов независимости, где переплетается наше героическое прошлое и мирное настоящее, – обелиск в самом сердце столицы. Подвиг героев и мужество людей, отдавших свои жизни, чтобы освободить нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, не забыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И свидетельство этому – огромное количество людей, которые сегодня склоняют головы у подножия монумента. Обелиск на площади Победы буквально утопает в цветах.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К этому Дню Независимости шли очень тяжелые дороги, наши предки, которые полегли на полях тяжелой, страшной войны. И они заслужили, чтобы мы сегодня почтили их память.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Люди долго ждали этого дня, в ожидании, когда будет освобождена родная земля. Это годы оккупации, годы многих жертв, гонений, геноцида. Вместе с тем годы надежды, которые явили всему миру, что наш народ может преодолевать различные невероятные трудности и лишения и выходить победителем.

Представители госорганов, трудовых коллективов, общественных организаций, семьи с детьми, молодежь – у каждого из нас есть своя история и свой герой Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто сражался за нашу независимость и передал ее будущим поколениям. И не устаем напоминать всему миру, какой ценой завоевана свобода. У обелиска Победы в праздничный день не только белорусы. Здесь и многочисленные зарубежные гости. В знак уважения и памяти о тех, кто спасал планету от нацизма – венок и цветы от правительственной делегации Ливии, которая эти дни находится в Беларуси с официальным визитом.

Осама Хамад, председатель правительства национальной стабильности Ливии:

Благодарим белорусскую сторону за гостеприимство. Мы почувствовали себя в Беларуси как в нашем втором доме. Сегодня мы счастливы отпраздновать с вами День Независимости Беларуси. Мы также имели возможность посетить праздничный концерт и услышать приветственное слово Президента страны. Речь Президента Республики Беларусь была очень сильной и затронула ряд важных сфер. Например, палестинский вопрос, критическую ситуацию в Иране и в Украине. Президент Республики Беларусь дал нам ряд советов и рекомендаций. Поздравляем белорусский народ с национальным праздником, а также по тому поводу, что руководство их страны, лидер их страны такой сильный.