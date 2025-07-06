Азарёнок: нам внушили, что непременно необходимо некое разделение властей – это дурь, это ересь

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

День Независимости отгремел. И дал нам вновь повод порассуждать, что же это такое на самом деле. Какая держава может называться полностью независимой? Ведь этим словом часто бросаются, как горячей картошкой, не понимая его смысла. Мне ближе самое простое определение: суверенна та страна, где на ее территории осуществляет власть абсолютный суверен. Все остальное – словоблудие. Вот о власти я и хочу сегодня поговорить. И обратиться к самой великой мудрости. Той, что простояла уже две тысячи лет. Нет Рима, Византии нет, нет СССР, нет Третьего Рейха, нет Османской империи, британской колониальной империи. А Церковь Святая стоит. Она говорит с нами не только колокольным звоном, но и великой проповедью великих святых. Сначала – первооснова. Апостол Павел. Послание к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Какие великие слова от Апостола Любви. А всегда ли мы повинуемся властям именно по совести, а не из страха, или того хуже – ради корысти, карьеры, денежки и пусть и маленькой, но тоже своей власти.

Григорий Азаренок:

Нам внушили, и к великому горю, стыду и сожалению, это до сих пор прописано в учебниках, что непременно необходимо некое разделение властей. Это дурь, это ересь, это мина замедленного действия. Это придумали первые наднациональные глобалисты – масоны. Для того, чтобы ослаблять государства. Нельзя власть держать растопыренными пальцами, часто говорит Президент. Разделенный дом не устоит, учит Церковь святая. Зачеркните эту дурь. Забудьте ее. Запретите. Вопрошал, молился, плакал Господу святой Иоанн Кронштадский. «Господи, Владыка Царств и народов! Разгони вскоре изменническую Думу Государственную, да не будет ни одного из членов ее». И я грешный молю – Господи, запрети, разори, уничтожь либерализм и все миазмы его во всех наших институтах, вузах, школах. Мы пропели гимн ее – Балладу о Диктаторе. Пусть же выучат песню эту наизусть детки. Вы думаете почему нам все время внушают: отмените смертную казнь. Что, они там все такие гуманисты, так человеков любят? Ага, видим мы, как на польской и литовской границе они гуманизм проявляют. Только успеваем трупы собирать. Это священное древнее право меча – элемент суверенитета. Они хотят выбить меч из рук государевых. Не выйдет, видим и знаем мы подлость и лукавство ваше. И снова Иоанн Кронштадский. Напомню, святой. «Какой драматург диавол, какие он во сне сцены производит в духе нынешнего времени своеволия, неповиновения низших высшим, грубости их, насмеяния над старшими. Упразднись, окаянный, на бесконечные веки в огне неугасимом со всеми твоими соблазнами». Ведь демократию описал нам батюшка.

Григорий Азаренок:

Что мы видим, когда власть рушится, когда она из-за мягкости своей, дряблости, либерализма отступает перед полчищами бесовскими? Когда некому выйти с автоматом, когда нет приказа разогнать. Свободу и равенство? О нет. Мы видим потоки крови, голод, смерть, ужас, бесчинства, разорение. Но не только в народе. Сами же революционеры очень быстро перегрызаются. Они живут в духе ненависти. Они сжирают друг друга. Они никого не щадят. Так было и сто лет назад. Что, разве не оказалось, что всю революцию делали «враги народа»? В бесконечных чистках они перебили друг друга сами. Те, кто больше всех о гуманизме и свободе вещал. Посмотрите на состав ленинского ЦК в 1917 году. Вскоре же и они, напившись крови – казачьей, крестьянской, священнической – оказались уже не палачами, а жертвами, и целовали сапоги конвоиров с просьбой о пощаде. Но сами они этого чувства не знали, и все шли в расстрельный ров. Так происходит всегда, когда законная власть рушится, когда Божий порядок сотрясается, когда открываются врата ада. И вновь о повиновении. Какие власти были во времена Христа? Пилат, прокуратор, Ирод, первосвященники Анна и Каифа. Гонители Бога. Но даже и в тот момент поднимал ли перед ними Сын Божий бунт? Но вот слово священномученика Иоанна Восторгова. «Спаситель наш и его Апостолы не шли против них с бунтом и возмущениями и не учили тому других. Напротив, они подчинились их распоряжениям и принимали их суд». И когда Христа распинали, не вызвал он легионы ангелов, чтобы побить всех иудейских вождей, фарисеев и римское войско. Он бы, конечно, победил. Но тогда его власть приняли бы не из любви, но из страха. А Богу это не надо.