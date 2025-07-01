Лукашенко: независимость стоит дорого, белорусы заплатили за неё самую страшную цену

Праздник, который имеет фундаментальное значение. Дата, определившая будущее белорусского народа. Герои, которым мы обязаны нашим настоящим. Торжественное собрание ко Дню Независимости – во Дворце Республики. Традиционно к участникам, зрителям и всем белорусам обратился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С поздравлениями, но и предостережениями, которые продиктованы, в первую очередь, нынешними глобальными реалиями.

Возможностью стремиться к новым вершинам мы обязаны ветеранам. Не только сегодня, но каждый день им адресованы слова искренней благодарности. И низкий поклон от Президента. Увы, не во всех странах сегодня дорожат миром, отвоеванным у смерти. Напротив, строят новые сценарии по захвату мира.