Праздник, который имеет фундаментальное значение. Дата, определившая будущее белорусского народа. Герои, которым мы обязаны нашим настоящим. Торжественное собрание ко Дню Независимости – во Дворце Республики. Традиционно к участникам, зрителям и всем белорусам обратился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С поздравлениями, но и предостережениями, которые продиктованы, в первую очередь, нынешними глобальными реалиями.
Возможностью стремиться к новым вершинам мы обязаны ветеранам. Не только сегодня, но каждый день им адресованы слова искренней благодарности. И низкий поклон от Президента. Увы, не во всех странах сегодня дорожат миром, отвоеванным у смерти. Напротив, строят новые сценарии по захвату мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Напомню, независимость стоит дорого. Очень дорого. И дело не только в экономике. Мы, белорусы, заплатили за нее самую страшную цену. Поэтому в каждом новом военном конфликте, развязанном на планете теперь, мы видим личную трагедию. Нам слышится эхо Великой Отечественной войны.
Спустя 80 лет после нашей Победы на смену ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра. Германия, почти как в начале прошлого столетия, с молчаливого поощрения западных партнеров заявляет о создании самой сильной армии Европы. Не напоминает это вам ничего? Опять же, американцам на переговорах я об этом сказал: мы вам не верим.
Лукашенко: Великая Отечественная война перевернула сознание всего мирового сообщества.