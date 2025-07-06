Наркотики на улицах и бесконечная гей-пропаганда в школе. Американец рассказал правду о жизни в США
Что думают о Беларуси, разделяют ли наши ценности за океаном и как отмечают День Независимости в США, который практически совпадает с нашим?
Об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ поговорили с Марком Шнайдером, который приехал к нам из Чикаго и практически целую неделю наслаждался белорусским гостеприимством.
Ольга Коршун, СТВ:
Вы уже около недели в Беларуси. Побывали в разных местах, не только в Минске. Что больше всего понравилось? Что произвело впечатление?
Марк Шнайдер, гражданин США:
Очень трудно сказать. Очень тяжело сказать, потому что мы посетили много разных мест, и это точно незабываемое путешествие в моей жизни. На меня произвели впечатление люди и чистота вокруг, еще порядок. Я из Чикаго, сегодня у нас День Независимости. И пока только в одном клубе в центре города четверо погибли, 18 ранены. Была стрельба. Знаете ли, это ненормально.
Ольга Коршун:
Безопасность в Чикаго и в Америке оставляет желать лучшего?
Марк Шнайдер:
Да-да. Моя жена забыла сумочку. 45 минут мы гуляли по Минску, смотрели салют. Вернулись, а сумочка была на месте. В Чикаго вашей сумочки уже давно бы не было. И так по многим пунктам. Президент Трамп отправил 150 федеральных агентов в Чикаго из-за разгула насилия. Лос-Анджелес горит. На улицах войска. Вандалы, мародеры. Все горит. А мы тут ходим, как ни в чем не бывало. Наслаждаемся, видим, как люди улыбаются, а дети играют.
У нас есть теннисные корты, баскетбольные площадки, но парк пуст – кругом стрельба.
Ольга Коршун:
А вы можете в Чикаго отпустить ребенка одного в школу или поиграть на площадке детской возле дома?
Марк Шнайдер:
Это зависит от района Чикаго. Город очень разобщен. Мои дети, у меня три сына, отправились в школу на школьном автобусе. А что касается парка, то когда я туда иду, прямо на входе вижу 20 молодых людей в татуировках и наколках. Они курят марихуану. А в самом ближайшем доме возле парка каждую ночь стреляют. Да, каждую ночь.
Так что я уже по звуку узнаю, что у стреляющего в руках: АК-47, М16. А теперь еще появился дробовик. Полиция на это не реагирует. У нас есть теннисные корты, у нас есть баскетбольные площадки, но парк пуст. Кроме меня и собак, там никого нет.
Ольга Коршун:
В Америке 4 июля отмечают День Независимости, а мы отмечаем 3 июля. Вы были на празднованиях нашего Дня Независимости?
Марк Шнайдер:
Конечно.
Мы не говорим «Доброе утро» – могут расценить как сексуальное домогательство.
Ольга Коршун:
Как белорусы празднуют День Независимости и как американцы?
Марк Шнайдер:
Хорошо, расскажу, как американцы празднуют 4 июля. Они готовят гамбургеры, хот-доги. Но я не люблю стрельбу. Об этом случае я уже вам рассказывал. А здесь вы свободно гуляете, у людей на лицах улыбки. У меня дома никто не улыбается.
Ольга Коршун:
Но говорят, наоборот, белорусы и вообще восточные славяне не такая улыбающаяся нация, как американцы. Вот нам всегда приводили в пример, что американцы любят смайл, улыбаться.
Марк Шнайдер:
Это фальшивая улыбка. Если я пойду в кофейню и скажу «Доброе утро» или «Привет», то мужчины будут бояться подойти ко мне, потому что это сексуальное домогательство. Я могу вызвать полицию. Я совершенно серьезно. Поэтому мы не говорим «Доброе утро». Бери свой кофе и уходи. Как вы видите в новостях, когда кто-то безостановочно подает на кого-то в суд.
Ольга Коршун:
У вас есть белорусские корни?
Марк Шнайдер:
Нет, у моей жены есть. Я – русский, но мой отец пошел добровольцем на фронт. Он был артиллеристом и служил на 2-м Белорусском фронте и 1-м Прибалтийском. В детстве каждое лето мы отправлялись в путешествие через всю Беларусь в Латвию. Так что я думаю, что у меня есть белорусские корни.
Ольга Коршун:
Вы были в музее Великой Отечественной войны. Что там чувствовали?
Марк Шнайдер:
Я был ошеломлен. Я поклонился нашим отцам и нашим дедам. Они настоящие герои.
Ольга Коршун:
Что в Америке знают про Вторую мировую? Как детям в школах рассказывают про те события?
Марк Шнайдер:
В школе этому не учат.
«В школе нет даже географии, зато есть половое воспитание»
Ольга Коршун:
Как американские дети об этом узнают?
Марк Шнайдер:
Ничего. В школе нет даже географии, зато есть половое воспитание. Раньше я любил радугу, теперь я ее ненавижу [«Радужный флаг», известный как флаг ЛГБТ, является символом ЛГБТ-сообщества – прим. ред].
Например, у нас месяц гей-парадов, но своих павших солдат они чествуют всего один день. Когда я спросил об этом, получил дизлайки и все такое. Вот чему учат в школах. Они преподают историю ЛГБТ, но не Второй мировой войны.
Ольга Коршун:
Я так понимаю, что не все в Америке поддерживают вот такую пропаганду ЛГБТ-ценностей?
Марк Шнайдер:
Конечно нет. Нормальные люди не поддерживают. Но это навязывается нашим детям. У нас нон-стоп проводится гей-парад. У нас даже есть музей гей-парадов. Прямо сейчас, пока мы говорим, в Чикаго проходит выставка о геях. Это везде. В библиотеках флаги. У них есть свои районы. Мне все равно, что вы делаете в своем собственном доме, но не приносите это моим детям.
Ольга Коршун:
Как я поняла, что мы отличаемся от американских людей, от американцев, белорусы и американцы. Тем не менее, мне кажется, у нас есть что-то общее. Как вам кажется, что?
Марк Шнайдер:
Люди есть люди и в Чикаго, и в других местах.
Ольга Коршун:
Это поможет наладить отношения и на таком межгосударственном уровне, более высоком?
Марк Шнайдер:
Я думаю, это начало нормализации отношений. Я бы с удовольствием привез сюда наших политиков и показал им то, что я видел, чтобы они могли видеть все своими собственными глазами.