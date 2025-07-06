Наркотики на улицах и бесконечная гей-пропаганда в школе. Американец рассказал правду о жизни в США

Что думают о Беларуси, разделяют ли наши ценности за океаном и как отмечают День Независимости в США, который практически совпадает с нашим? Об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ поговорили с Марком Шнайдером, который приехал к нам из Чикаго и практически целую неделю наслаждался белорусским гостеприимством.

Ольга Коршун, СТВ:

Вы уже около недели в Беларуси. Побывали в разных местах, не только в Минске. Что больше всего понравилось? Что произвело впечатление? Марк Шнайдер, гражданин США:

Очень трудно сказать. Очень тяжело сказать, потому что мы посетили много разных мест, и это точно незабываемое путешествие в моей жизни. На меня произвели впечатление люди и чистота вокруг, еще порядок. Я из Чикаго, сегодня у нас День Независимости. И пока только в одном клубе в центре города четверо погибли, 18 ранены. Была стрельба. Знаете ли, это ненормально.

Ольга Коршун:

Безопасность в Чикаго и в Америке оставляет желать лучшего? Марк Шнайдер:

Да-да. Моя жена забыла сумочку. 45 минут мы гуляли по Минску, смотрели салют. Вернулись, а сумочка была на месте. В Чикаго вашей сумочки уже давно бы не было. И так по многим пунктам. Президент Трамп отправил 150 федеральных агентов в Чикаго из-за разгула насилия. Лос-Анджелес горит. На улицах войска. Вандалы, мародеры. Все горит. А мы тут ходим, как ни в чем не бывало. Наслаждаемся, видим, как люди улыбаются, а дети играют. У нас есть теннисные корты, баскетбольные площадки, но парк пуст – кругом стрельба. Ольга Коршун:

А вы можете в Чикаго отпустить ребенка одного в школу или поиграть на площадке детской возле дома? Марк Шнайдер:

Это зависит от района Чикаго. Город очень разобщен. Мои дети, у меня три сына, отправились в школу на школьном автобусе. А что касается парка, то когда я туда иду, прямо на входе вижу 20 молодых людей в татуировках и наколках. Они курят марихуану. А в самом ближайшем доме возле парка каждую ночь стреляют. Да, каждую ночь. Так что я уже по звуку узнаю, что у стреляющего в руках: АК-47, М16. А теперь еще появился дробовик. Полиция на это не реагирует. У нас есть теннисные корты, у нас есть баскетбольные площадки, но парк пуст. Кроме меня и собак, там никого нет.

Ольга Коршун:

В Америке 4 июля отмечают День Независимости, а мы отмечаем 3 июля. Вы были на празднованиях нашего Дня Независимости? Марк Шнайдер:

Конечно. Мы не говорим «Доброе утро» – могут расценить как сексуальное домогательство. Ольга Коршун:

Как белорусы празднуют День Независимости и как американцы? Марк Шнайдер:

Хорошо, расскажу, как американцы празднуют 4 июля. Они готовят гамбургеры, хот-доги. Но я не люблю стрельбу. Об этом случае я уже вам рассказывал. А здесь вы свободно гуляете, у людей на лицах улыбки. У меня дома никто не улыбается.

Ольга Коршун:

Но говорят, наоборот, белорусы и вообще восточные славяне не такая улыбающаяся нация, как американцы. Вот нам всегда приводили в пример, что американцы любят смайл, улыбаться. Марк Шнайдер:

Это фальшивая улыбка. Если я пойду в кофейню и скажу «Доброе утро» или «Привет», то мужчины будут бояться подойти ко мне, потому что это сексуальное домогательство. Я могу вызвать полицию. Я совершенно серьезно. Поэтому мы не говорим «Доброе утро». Бери свой кофе и уходи. Как вы видите в новостях, когда кто-то безостановочно подает на кого-то в суд. Ольга Коршун:

У вас есть белорусские корни? Марк Шнайдер:

Нет, у моей жены есть. Я – русский, но мой отец пошел добровольцем на фронт. Он был артиллеристом и служил на 2-м Белорусском фронте и 1-м Прибалтийском. В детстве каждое лето мы отправлялись в путешествие через всю Беларусь в Латвию. Так что я думаю, что у меня есть белорусские корни.

Ольга Коршун:

Вы были в музее Великой Отечественной войны. Что там чувствовали? Марк Шнайдер:

Я был ошеломлен. Я поклонился нашим отцам и нашим дедам. Они настоящие герои. Ольга Коршун:

Что в Америке знают про Вторую мировую? Как детям в школах рассказывают про те события? Марк Шнайдер:

В школе этому не учат. «В школе нет даже географии, зато есть половое воспитание» Ольга Коршун:

Как американские дети об этом узнают? Марк Шнайдер:

Ничего. В школе нет даже географии, зато есть половое воспитание. Раньше я любил радугу, теперь я ее ненавижу [«Радужный флаг», известный как флаг ЛГБТ, является символом ЛГБТ-сообщества – прим. ред]. Например, у нас месяц гей-парадов, но своих павших солдат они чествуют всего один день. Когда я спросил об этом, получил дизлайки и все такое. Вот чему учат в школах. Они преподают историю ЛГБТ, но не Второй мировой войны.