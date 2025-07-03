Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу

Начинаем с главной церемонии дня. Она состоялась в окрестностях Минска, в месте, которое у каждого белоруса, а еще у тысяч гостей нашей страны ассоциируется с уникальной в мировом масштабе освободительной операцией «Багратион». Именно она летом 1944-го день за днем, шаг за шагом, километр за километром принесла долгожданный мир на белорусскую землю. И в память о тех радостных событиях недалеко от Минска, который был освобожден ровно 81 год назад, воздвигнут Курган Славы с величественным монументом. И именно здесь сегодня, в главный государственный праздник День Независимости, Александр Лукашенко обратился к миллионам белорусов, а по сути, ко всему миру. Миру, который сегодня снова находится у опасной черты. И главная задача нашего поколения – не допустить повторения страшных страниц истории. А потому мир, свобода и независимость – вот те величайшие ценности, которые необходимо беречь и защищать, подчеркнул глава государства. А еще призвал всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить нового мирового пожара. Репортаж Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

У Кургана Славы почти полторы тысячи белорусов. Все мы так отмечаем торжественное событие, главный праздник страны, День Независимости. Здесь все, кто не по протоколу, а по велению сердца. Но мыслями и сердцем здесь вся Беларусь. У каждого свой обелиск, свой герой. И эта память объединяет нас всех. А еще нас объединяет, консолидирует нашу государственность, нашу нацию желание строить, созидать, озираясь на подвиги героев. У Кургана Славы все поколения страны. Начинать День Независимости именно с этого сакрального для каждого белоруса места – не только символично. Это уже традиция нашей современной государственности. Места и даты памяти свидетельствуют о состоятельности государства. Собралось полторы тысячи человек! Каким был День Независимости на Кургане Славы. Читайте здесь.

Вместе со всей страной глава государства. Помня подвиг предков, мы смотрим в одном направлении – мира. Лукашенко: нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу! Подробности. Это уникальный памятник с сугубо белорусским названием одновременно и величественен, и душевен. Общая высота – 70 метров, сам Курган создан руками людей – толокой – тысячи белорусов и гостей страны принесли горсти земли к этому священному месту. Памятник гениально вписан в ландшафт. И именно на этом месте случился Минский котел. Судьбоносное поражение великих стратегов, покоривших Европу. «Багратион» не только освободил нашу Беларусь, но именно белорусская стратегическая операция стала предтечей салюта Победы, а значит, того справедливого ялтинско-потсдамского мироустройства. Мы привыкли в геополитической топонимике говорить о Кремле, Белом доме, Брюсселе. Тогда все решалось под белорусскими Паричами и Бобруйском. Сначала была наша Победа, а затем парад суверенитетов в колониально зависимых странах. Освобождение Беларуси закончилось освобождением континентов. Именно наша Победа вытянула из трясины колониальной зависимости и Африку, и Азию. Про это надо помнить. Это надо сохранить. Лукашенко: задача всех людей доброй воли – объединиться и остановить безумцев во имя будущего человечества.

Нечеловечный эксперимент западной цивилизации развернулся именно на наших землях. За три года треть населения уничтожена. Назовите хоть одну такую страну в мире, пострадавшую из-за теории превосходства и алчности Запада. Время прошло – аппетиты только растут. В юбилейные даты Дня Независимости в Беларуси парад. А обычно – встреча у монумента. Это не скромно, это по-семейному. Потому что День Независимости – это и торжество государственности, и память о наших защитниках. О нашей общей семье.

Наши деды смогли преодолеть такой большой путь от Москвы до Берлина. Смогли освободить нашу страну. Они пролили много крови, смогли выстоять. Это большой подвиг для нас.

Знаковое событие, которое дает нам понять, что мы имеем. Беларусь независима, и мы имеем независимость. Беларусь сейчас на политической арене в условиях тяжелой внешней обстановки, при этом мы остаемся действительно сильной, и мирное небо над головой нам дает об этом знать. Пранкеры Вован и Лексус посетили Курган Славы 3 июля. Читайте здесь. По традиции Александр Лукашенко подошел к участникам войны, тепло пообщался с соотечественниками. Белорусы говорят о проблемах мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы – это не только память. Вы – будущее нашей страны. Спасибо вам! За вами стоят наши герои – военные. История оставила нам эти кадры фотопленки. К Кургану люди приходили со знаменами. Теперь это знамя подхватили современники.

Великая Отечественная война – это была не обычная война, это была война особенная. Это, можно сказать, война добра со злом. Идея любви к Родине объединяет всех. И молодых патриотов, и мичманов, бросивших якорь на земле предков. Но даже занимаясь исконным земледелием, мы натыкаемся на осколки исторической памяти.

Сколько в братских могилах лежат. И в земле нашей белорусской сколько хранится таких пуль, которые уносили жизни за секунду, за секунду уносили жизни человеческие. Все мы за сакральную ценность Независимости – созидательное развитие, которое мы имеем и защитим.