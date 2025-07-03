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Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу

03 июля 2025 18:20
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Начинаем с главной церемонии дня. Она состоялась в окрестностях Минска, в месте, которое у каждого белоруса, а еще у тысяч гостей нашей страны ассоциируется с уникальной в мировом масштабе освободительной операцией «Багратион». Именно она летом 1944-го день за днем, шаг за шагом, километр за километром принесла долгожданный мир на белорусскую землю. И в память о тех радостных событиях недалеко от Минска, который был освобожден ровно 81 год назад, воздвигнут Курган Славы с величественным монументом.

И именно здесь сегодня, в главный государственный праздник День Независимости, Александр Лукашенко обратился к миллионам белорусов, а по сути, ко всему миру. Миру, который сегодня снова находится у опасной черты. И главная задача нашего поколения – не допустить повторения страшных страниц истории.

А потому мир, свобода и независимость – вот те величайшие ценности, которые необходимо беречь и защищать, подчеркнул глава государства. А еще призвал всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить нового мирового пожара.

Репортаж Евгения Пустового.

Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
У Кургана Славы почти полторы тысячи белорусов. Все мы так отмечаем торжественное событие, главный праздник страны, День Независимости. Здесь все, кто не по протоколу, а по велению сердца. Но мыслями и сердцем здесь вся Беларусь. У каждого свой обелиск, свой герой. И эта память объединяет нас всех. А еще нас объединяет, консолидирует нашу государственность, нашу нацию желание строить, созидать, озираясь на подвиги героев. 

У Кургана Славы все поколения страны. Начинать День Независимости именно с этого сакрального для каждого белоруса места – не только символично. Это уже традиция нашей современной государственности. Места и даты памяти свидетельствуют о состоятельности государства. 

Собралось полторы тысячи человек! Каким был День Независимости на Кургане Славы. Читайте здесь. 

Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу-4

Вместе со всей страной глава государства. Помня подвиг предков, мы смотрим в одном направлении – мира. 

Лукашенко: нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу! Подробности.

Это уникальный памятник с сугубо белорусским названием одновременно и величественен, и душевен. Общая высота – 70 метров, сам Курган создан руками людей – толокой – тысячи белорусов и гостей страны принесли горсти земли к этому священному месту. Памятник гениально вписан в ландшафт. И именно на этом месте случился Минский котел. Судьбоносное поражение великих стратегов, покоривших Европу. 

«Багратион» не только освободил нашу Беларусь, но именно белорусская стратегическая операция стала предтечей салюта Победы, а значит, того справедливого ялтинско-потсдамского мироустройства. Мы привыкли в геополитической топонимике говорить о Кремле, Белом доме, Брюсселе. Тогда все решалось под белорусскими Паричами и Бобруйском. Сначала была наша Победа, а затем парад суверенитетов в колониально зависимых странах. Освобождение Беларуси закончилось освобождением континентов. Именно наша Победа вытянула из трясины колониальной зависимости и Африку, и Азию. Про это надо помнить. Это надо сохранить. 

Лукашенко: задача всех людей доброй воли – объединиться и остановить безумцев во имя будущего человечества.

Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу-6

Нечеловечный эксперимент западной цивилизации развернулся именно на наших землях. За три года треть населения уничтожена. Назовите хоть одну такую страну в мире, пострадавшую из-за теории превосходства и алчности Запада. Время прошло – аппетиты только растут.

В юбилейные даты Дня Независимости в Беларуси парад. А обычно – встреча у монумента. Это не скромно, это по-семейному. Потому что День Независимости – это и торжество государственности, и память о наших защитниках. О нашей общей семье. 

Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу-8

Наши деды смогли преодолеть такой большой путь от Москвы до Берлина. Смогли освободить нашу страну. Они пролили много крови, смогли выстоять. Это большой подвиг для нас. 

Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу-10

Знаковое событие, которое дает нам понять, что мы имеем. Беларусь независима, и мы имеем независимость. Беларусь сейчас на политической арене в условиях тяжелой внешней обстановки, при этом мы остаемся действительно сильной, и мирное небо над головой нам дает об этом знать. 

Пранкеры Вован и Лексус посетили Курган Славы 3 июля. Читайте здесь. 

По традиции Александр Лукашенко подошел к участникам войны, тепло пообщался с соотечественниками. Белорусы говорят о проблемах мира. 

Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вы – это не только память. Вы – будущее нашей страны. Спасибо вам! За вами стоят наши герои – военные.

История оставила нам эти кадры фотопленки. К Кургану люди приходили со знаменами. Теперь это знамя подхватили современники. 

Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу-14

Великая Отечественная война – это была не обычная война, это была война особенная. Это, можно сказать, война добра со злом. 

Идея любви к Родине объединяет всех. И молодых патриотов, и мичманов, бросивших якорь на земле предков. Но даже занимаясь исконным земледелием, мы натыкаемся на осколки исторической памяти. 

Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу-16

Сколько в братских могилах лежат. И в земле нашей белорусской сколько хранится таких пуль, которые уносили жизни за секунду, за секунду уносили жизни человеческие. 

Все мы за сакральную ценность Независимости – созидательное развитие, которое мы имеем и защитим. 

Мир, свобода и независимость – величайшие ценности! Президент обратился к народу-18

Спасибо, что пришли, с праздником! Вот наш будущий воин. Не стесняйся, ты же солдат. Спасибо вам!

# День Независимости # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Великая Отечественная война

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