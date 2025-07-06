Уже 20 лет помогает открывать таланты – рассказываем о знаковых проектах Президентского спортивного клуба

Наши атлеты не раз покоряли самые высокие Олимпы. А медали – это сплав не металла, а воли, мужества и труда. В этом непростом деле, безусловно, нужна поддержка, которую оказывает Президентский спортивный клуб. В 2025 году он отмечает 20-летний юбилей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Особое внимание – юным дарованиям, которым помогают раскрыть талант и потенциал.

Президентский спортивный клуб, который возглавляет Дмитрий Лукашенко, – это 32 масштабных проекта, главная цель – поддержать и молодые дарования, и высокие спортивные результаты.

Юлия Силипицкая, корреспондент: «Кожаный мяч» – проект СССР. Миллионы мальчишек из 15 республик получили боевое крещение через этот турнир, причем первыми победителями в 1965 году стала белорусская команда «Чайка». С 2007 «Кожаный мяч» становится республиканским турниром, где белорусские мальчишки и девчонки, выступавшие и выступающие на этом турнире, могут добраться даже до национальных сборных.

Сестры-двойняшки Каролина и Виолетта занимались плаванием, пробовали себя в художественной гимнастике, на футбольное поле вышли интереса ради – просто решили поддержать команду района на турнире.

«Кожаный мяч», турнир, который с нетерпением ждут юные белорусы из всех регионов страны, не менее ожидаем и тренерами. Ведь где еще можно разом увидеть в деле так много начинающих дарований.

Александр Чайка, помощник главного тренера женской команды Беларуси по футболу (U-19): Прямо сейчас даже и в команде БФФ, и сборной U-19… Сестры Гузовские тоже вышли из «Кожаного мяча». Очень хороший проект. Замечают именно на «Кожаном мяче», поэтому многие раскрываются.

Юлия Силипицкая:

Из 32 проектов Президентского спортивного клуба один из новых и прогрессивных – «Спортивное право». Да-да, именно спорт сегодня нуждается в законах, правах и обязанностях. Мировые тенденции диктуют свои условия, и спорт – это уже бизнес, где есть свои вопросы.

Президентский спортивный клуб активно участвует в процессе развития правового регулирования. Каждый год в проекте «Спортивное право» участвуют как опытные юристы, так и школьники. Победители и призеры в трех номинациях уже точно знают новые пути развития.