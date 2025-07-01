Лукашенко: Великая Отечественная война перевернула сознание всего мирового сообщества

Праздник, который имеет фундаментальное значение. Дата, определившая будущее белорусского народа. Герои, которым мы обязаны нашим настоящим. Торжественное собрание ко Дню Независимости – во Дворце Республики. Традиционно к участникам, зрителям и всем белорусам обратился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С поздравлениями, но и предостережениями, которые продиктованы, в первую очередь, нынешними глобальными реалиями.

Но Александр Лукашенко неоднократно говорил, что у народа, забывшего свои корни, нет будущего. Именно с истории начал глава государства. Он подчеркнул трепетное отношение белорусов к памяти, особенно о событиях Великой Отечественной войны. Освобождение Минска 3 июля стало рубежом духовного и гражданского становления нации, подчеркнул Президент.

И преданность интересам Беларуси всех и каждого – самое главное оружие, сдерживающее попытки даже думать в сторону нашей границы, заявил Главнокомандующий. Глава государства 1 июля сделал ряд громких заявлений и ответил на вопросы, которые витают в обществе. В частности, речь заходила и о недавних переговорах с делегацией США, о размещении «Орешника» на нашей земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Великая Отечественная война, самая бесчеловечная из всех войн, перевернула сознание всего мирового сообщества, и тогда вздрогнули все. Вторжение фашистской Германии на территорию европейских стран заставило жителей всех континентов задуматься о ценности, свободы и хрупкости жизни.

В глазах всего мира рухнул миф о гарантиях безопасности, гарантиях, которые должны были обеспечивать военные союзы, коалиции, пакты о ненападении и прочие международные соглашения. Слушайте, как будто сегодня. Все, кто следил за битвой века, начавшейся на подступах к Брестской крепости, где был дан первый достойный ответ агрессору, тот понимал, что судьба мира будет решаться здесь, на восточнославянских землях, и решать ее будут силы нашей Красной армии. Этот исторический факт – и наша боль, и наша гордость.

Мы продолжаем историю непокоренного народа, память о его подвиге – вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе – просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения.