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Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера

06 июля 2025 17:33
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Наше прошлое влияет на события настоящего. Кажется, пройдя через Вторую мировую, мир понял, что следующая такая война может привести нас к фатальным последствиям. Как часто говорит наш Президент: если полыхнет в этот раз, то уже не будет победителей и проигравших, последствия затронут всех и каждого.

А потому в Беларуси со школьной скамьи, и даже раньше, пытаются донести правду о тех событиях. Для нас это дело чести и защита от повторения ошибок прошлого. На белорусов все годы независимости пытались воздействовать. В какой-то момент больше, в какой-то меньше. 

О сохранении наших исторических и ментальных скреп и новый музей Славы, который накануне открыли в Могилевском районе. Он расположен недалеко от исторического Буйничского поля, где проходили оборонительные бои во время Великой Отечественной. Но музей не только об этом.

О легендарных защитниках Могилева, их подвиге и о том, какое место в настоящем занимают события прошлого, рассказываем в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-2

Анастасия Дехтяр, СТВ:
В июле 41-го в Могилеве и окрестностях зарождался триумф, случившийся намного позже, в мае 45-го. Во многом события, развернувшиеся на берегу Днепра, сыграли роль первого плана во всей истории Великой Отечественной. И эта действительность уже после войны легла в канву художественных фильмов «Живые и мертвые», «Днепровский рубеж». 

Фактурность происходящего впечатляла. Но более ценна рецензия на сценарий реальных боевых действий в Могилеве 41-го от противника. В нашем распоряжении уникальные воспоминания немецких солдат.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-4

Эккехард Маурер, участник Второй мировой войны (Германия):
Это были чудовищно кровавые бои. Тогда мы действительно впервые получили большие потери. Противники бились как львы.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-6

Герхард Кайн, участник Второй мировой войны (Германия):
Я редко видел настолько лютых бойцов, которые сражались до последнего даже в окопных боях. Могу сказать, что я снимаю шляпу перед мужеством этих солдат. 

Было такое. Полковник, который был с нами, требовал, чтобы мы остановили атаку. Он попросил подкрепление с воздуха, чтобы бомбили тот плацдарм. Однако в этом ему отказали. И я видел тогда и вижу до сих пор, как он положил телефон и был белый как мел. И говорит нам: «Готовьтесь принять героическую смерть».

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-8

Истинная роль обороны Могилева – стать форпостом на пути к Москве. Ко встрече здесь готовились. Времени было немного, но оперативный план всяко лучше импровизации. Тем более из Кремля в штаб Западного фронта поступил приказ: Могилев удержать во что бы то ни стало. Народное ополчение, местные жители и силы Красной армии неделю, день и ночь безостановочно, вручную создавали 25-километровый обвод, упиравшийся с юга и севера в реку.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-10

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба «Виккру»:
Здесь были только окопы, траншеи, пехотные ячейки – чисто земляные укрепления, и солдат с винтовкой. Основную роль в обороне сыграли, конечно, артиллерия и минные поля.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-12

По одну сторону Днепровского рубежа заняли оборону около 60 тысяч защитников Могилева. Это и народные ополченцы, и бойцы и офицеры 172-й и 110-й стрелковой дивизии, части 20-го мехкорпуса, батальон милиции. 

По другую лихо напирают немецкие пехотные дивизии и танковые группы под командованием Гудериана по прозвищу Маршал вперед. Там же еще один нацистский военачальник, Вальтер Модель, его называют пожарным фюрера. Его бросали в настоящее пекло. И пекло было.

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):
Планировалось сходу захватить Могилев. Они не смогли. Была потом повторная атака, еще несколько атак. И потом была изменена вообще тактика наступления. Город просто решили окружить, взять в осаду и только потом уже разрезать на части и по частям уничтожать обороняющиеся советские части.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-14

Кто вы такие? 
– Военные корреспонденты. 
– Какие корреспонденты?

Это кадры из советского фильма «Живые и мертвые». Военкоры газеты «Известия» встречаются с комбригом Серпилиным. Экранизирована реальная история. Автор романа, по которому и снята кинокартина, Константин Симонов, в июле 41-го оказался в Могилеве, где и познакомился с командиром 388-го стрелкового полка полковником Кутеповым, который и станет потом прототипом того самого Серпилина.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-16

– Вовремя приехали, три часа раньше здесь жарко было. 39 немецких танков уничтожили. 
– 39?
– 39.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-18

Основано на реальных событиях. 12 и 13 июля «кутеповцы» самоотверженно отражали атаки. По ржаному полю на наши позиции накатывали танки. Из открытых люков по пояс, словно дразня, торчали немецкие офицеры. За танками – пехота с засученными рукавами. Не знали фашисты, что грамотно выстроенную оборону им попросту с ходу не взять. Советские стрелки стояли на своих местах насмерть. Этот бой был, пожалуй, самым результативным и самым ожесточенным в обороне Могилева.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-20

Александра Буракова, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:
Константин Симонов, когда встретился на Буйничском поле с бойцами 388-го стрелкового полка, с командиром полковником Кутеповым, увидел, что есть люди, которые могут остановить врага. А еще Константин Симонов после войны помнил поле боя под Могилевом, Буйничское поле. И в 1979 году перед смертью завещал, чтобы его прах был развеян именно там. И чтобы его имя всегда упоминалось вместе с защитниками нашего города. Так и случилось.

Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилёвщины.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-22

Симонов, вдохновленный героической былью, пишет очерк «Горячий день» и вместе с фотографом Павлом Трошкиным запечатлел масштабную сцену на Буйничском поле. Это, как принято сейчас говорить, настоящий фактчекинг – первые снимки разгромов. Ведь до этого по газетным сообщениям число пораженной техники противника давно перешло за тысячу, а иллюстраций – ни одной на весь Союз.

Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера-24

И вот натуральный кадр – искореженные фашистские махины на углях недавнего боя, который длился 14 часов. Эти фотографии в «Известиях» чуть позже облетят все передовые окопы и тылы и станут верой, талисманом Победы.

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Подробнее в видео.

# Музеи Беларуси # Великая Отечественная война # Александр Лукашенко

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