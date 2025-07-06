Константин Симонов всю жизнь помнил это место. Как оборона Могилёва разрушила планы Гитлера

Наше прошлое влияет на события настоящего. Кажется, пройдя через Вторую мировую, мир понял, что следующая такая война может привести нас к фатальным последствиям. Как часто говорит наш Президент: если полыхнет в этот раз, то уже не будет победителей и проигравших, последствия затронут всех и каждого. А потому в Беларуси со школьной скамьи, и даже раньше, пытаются донести правду о тех событиях. Для нас это дело чести и защита от повторения ошибок прошлого. На белорусов все годы независимости пытались воздействовать. В какой-то момент больше, в какой-то меньше. О сохранении наших исторических и ментальных скреп и новый музей Славы, который накануне открыли в Могилевском районе. Он расположен недалеко от исторического Буйничского поля, где проходили оборонительные бои во время Великой Отечественной. Но музей не только об этом. О легендарных защитниках Могилева, их подвиге и о том, какое место в настоящем занимают события прошлого, рассказываем в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

В июле 41-го в Могилеве и окрестностях зарождался триумф, случившийся намного позже, в мае 45-го. Во многом события, развернувшиеся на берегу Днепра, сыграли роль первого плана во всей истории Великой Отечественной. И эта действительность уже после войны легла в канву художественных фильмов «Живые и мертвые», «Днепровский рубеж». Фактурность происходящего впечатляла. Но более ценна рецензия на сценарий реальных боевых действий в Могилеве 41-го от противника. В нашем распоряжении уникальные воспоминания немецких солдат.

Эккехард Маурер, участник Второй мировой войны (Германия):

Это были чудовищно кровавые бои. Тогда мы действительно впервые получили большие потери. Противники бились как львы.

Герхард Кайн, участник Второй мировой войны (Германия):

Я редко видел настолько лютых бойцов, которые сражались до последнего даже в окопных боях. Могу сказать, что я снимаю шляпу перед мужеством этих солдат. Было такое. Полковник, который был с нами, требовал, чтобы мы остановили атаку. Он попросил подкрепление с воздуха, чтобы бомбили тот плацдарм. Однако в этом ему отказали. И я видел тогда и вижу до сих пор, как он положил телефон и был белый как мел. И говорит нам: «Готовьтесь принять героическую смерть».

Истинная роль обороны Могилева – стать форпостом на пути к Москве. Ко встрече здесь готовились. Времени было немного, но оперативный план всяко лучше импровизации. Тем более из Кремля в штаб Западного фронта поступил приказ: Могилев удержать во что бы то ни стало. Народное ополчение, местные жители и силы Красной армии неделю, день и ночь безостановочно, вручную создавали 25-километровый обвод, упиравшийся с юга и севера в реку.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба «Виккру»:

Здесь были только окопы, траншеи, пехотные ячейки – чисто земляные укрепления, и солдат с винтовкой. Основную роль в обороне сыграли, конечно, артиллерия и минные поля.

По одну сторону Днепровского рубежа заняли оборону около 60 тысяч защитников Могилева. Это и народные ополченцы, и бойцы и офицеры 172-й и 110-й стрелковой дивизии, части 20-го мехкорпуса, батальон милиции. По другую лихо напирают немецкие пехотные дивизии и танковые группы под командованием Гудериана по прозвищу Маршал вперед. Там же еще один нацистский военачальник, Вальтер Модель, его называют пожарным фюрера. Его бросали в настоящее пекло. И пекло было. Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Планировалось сходу захватить Могилев. Они не смогли. Была потом повторная атака, еще несколько атак. И потом была изменена вообще тактика наступления. Город просто решили окружить, взять в осаду и только потом уже разрезать на части и по частям уничтожать обороняющиеся советские части.

– Кто вы такие?

– Военные корреспонденты.

– Какие корреспонденты? Это кадры из советского фильма «Живые и мертвые». Военкоры газеты «Известия» встречаются с комбригом Серпилиным. Экранизирована реальная история. Автор романа, по которому и снята кинокартина, Константин Симонов, в июле 41-го оказался в Могилеве, где и познакомился с командиром 388-го стрелкового полка полковником Кутеповым, который и станет потом прототипом того самого Серпилина.

– Вовремя приехали, три часа раньше здесь жарко было. 39 немецких танков уничтожили.

– 39?

– 39.

Основано на реальных событиях. 12 и 13 июля «кутеповцы» самоотверженно отражали атаки. По ржаному полю на наши позиции накатывали танки. Из открытых люков по пояс, словно дразня, торчали немецкие офицеры. За танками – пехота с засученными рукавами. Не знали фашисты, что грамотно выстроенную оборону им попросту с ходу не взять. Советские стрелки стояли на своих местах насмерть. Этот бой был, пожалуй, самым результативным и самым ожесточенным в обороне Могилева.

Александра Буракова, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:

Константин Симонов, когда встретился на Буйничском поле с бойцами 388-го стрелкового полка, с командиром полковником Кутеповым, увидел, что есть люди, которые могут остановить врага. А еще Константин Симонов после войны помнил поле боя под Могилевом, Буйничское поле. И в 1979 году перед смертью завещал, чтобы его прах был развеян именно там. И чтобы его имя всегда упоминалось вместе с защитниками нашего города. Так и случилось. Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилёвщины.