Как в Беларуси будут возрождать судостроение? Начнут с Пинского завода

Казалось бы, наше судостроение село на мель еще в 90-х. Но в Беларуси его поддерживали на плаву – хотя бы минимально. И сейчас пришел момент вновь поднять паруса, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Пинск возобновляет строительство судов совместно с Нижним Новгородом. Об этом на неделе заявил губернатор Брестской области. По его словам, на финальной стадии находятся переговоры о поставках 10 типов судов в нашу страну. Это может открыть новый поток инвестиций в отрасль, убедилась наша Кристина Протосовицкая, которая изучила перспективы этого направления.

Посмотрите, в каком состоянии оно поступает в ремонт. Оно уже не может эксплуатироваться. Затекает вода, можно провалиться просто. Теплоходу «Пинск» 43 года. Наивно думать, что годы не возьмут свое. Но даже такой почтенный возраст – не приговор, а скорее диагноз, с которым знают, как работать, на Пинском судоремонтно-судостроительном заводе. Под замену все, что вышло из строя. Все выбракуют, а металл исследуют на степень износа.

Виктор Пилецкий, антикризисный управляющий Пинского ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтного завода:

В этом году после распределения денежных средств нам от белорусского пароходства на постоянной основе идут и баржи, и теплоходы, и приставка к земснаряду. Компетенции – на вес золота. В Беларуси не готовят судостроителей, их воспитывает школа предприятия со 140-летней историей. Еще с царских времен, когда в Пинске возникла отрасль – пароходостроительная. Ее золотое время пришлось на 80-е, когда численность коллектива перешагнула за тысячу. Строили до 15 буксиров в год, а пассажирские теплоходы до сих пор ходят по рекам Могилева и Витебска. На большую воду сошел и легендарный круизный теплоход «Белая Русь». С тех пор стали на мель, признается Александр Королевич, который отдал заводу 25 лет жизни.

Александр Королевич, начальник производства Пинского ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтного завода:

Мы еще работали, в лучшие времена строили пассажирские суда. По Беларуси много делали. Но последний мы построили, по-моему, в 2013 году. И с той поры пошел спад. Поэтому хотелось бы, чтобы это сейчас возродилось, чтобы молодежь смогла перенять опыт и дальше продолжать судостроение у нас в Беларуси. Речной вид транспорта самый бюджетный. Развивать проектирование и строительство судов – что, если не выгода? Общая протяженность крупных рек в Беларуси составляет 3,5 тысячи километров, тысяча из них – судоходные водные пути. Задача Минтранса – к 2026 году увеличить возможности перевозок судами в 10 раз. Нижегородская область готова выступить партнером как в создании технического флота для нужд Беларуси, так и в разработке новых моделей.

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области:

Начиная от поставок тех судов, которые производятся у нас, «Валдаи», «Метеоры», которые сейчас очень востребованы не только на Оке и Волге, но и на многих наших больших реках. Ну и какие-то проекты, связанные с тем, чтобы производство на территории Республики Беларусь тоже развивалось. Здесь может идти речь о каких-то технологиях. Работа, связанная с тем, чтобы делиться компетенциями.