Лукашенко на Купалье! Народные гулянья на малой родине Президента – как это было

А сейчас отправимся в Александрию, где уже в 16-й раз собрались наши друзья из разных стран, чтобы отметить Купалье. Приезжать в этот небольшой белорусский агрогородок для многих уже традиция, которую стараются не нарушать несмотря ни на что. В Александрии всегда принимают искренне, тепло и душевно. То, чего в современном мире нам действительно не хватает. Поэтому и гостей из года в год становится все больше. Традиционно к празднику присоединяется и глава государства, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Купалье – древний праздник, хорошо известный в Беларуси. Впрочем, искали папараць-кветку и русские, и украинцы, и прибалты. Многое нас объединяет до сих пор. Особенно славян. Возможно, некоторые хотят забыть свое прошлое, но те ценности и традиции, которые веками передавались из поколения в поколение, – это уже наша природа, наш геном. А против этого ничего не властно. На неделе в Александрию отправилась и наша съемочная группа. Виктория Ходосок окунулась в атмосферу купальской ночи.

Даже если вы никогда не были в Александрии, то точно слышали о ней. Этот уютный агрогородок на живописном берегу Днепра уже давно стал сердцем большого народного праздника «Александрия собирает друзей». Каждый год на фестиваль, где прошлое бережно переплетается с настоящим, где народные традиции звучат по-новому, а главное – где царит атмосфера единства и душевного тепла, приезжают не только белорусы, но и те, кто чувствует здесь свои корни.

Я в Александрии пятый год подряд. Каждый год приезжаю, уезжаю с настроением прекраснейшим. Мне очень тут все нравится. Тут такая атмосфера именно белорусская.

Такие праздники как раз и дают возможность прийти отдохнуть, погулять, где-то песни попеть, где-то попрыгать, где-то побегать.

Первый раз в этом году удалось попасть в Александрию. В полном восторге. Организаторская деятельность. Различные ярмарки, выставки.

Чтобы понять масштаб фестиваля, достаточно знать пару фактов из истории праздника: на первую Александрию приехали около трех тысяч гостей. А если подсчитать их количество в последние годы, то цифра выросла не в 2-3 раза, а в 26! Это яркое свидетельство того, насколько праздник полюбился людям. В фестивальные дни Александрия превращается в огромную культурную площадку, где на каждом шагу музыка, веселые забавы, угощения, танцы.

Радость большого народного праздника с тысячами гостей, как с единой сплоченной семьей, по традиции разделил и Президент. Для главы государства фестиваль в Александрии – событие особенное. Он проходит на его малой родине, в местах, где все близко и дорого сердцу...

Важен фестиваль для главы государства и в более широком смысле: Александр Лукашенко очень трепетно и внимательно относится к нашему общему культурному наследию. Это основа, без которой невозможно представить ни историю, ни государственность, ни в целом существование нации. Поэтому «Александрия собирает друзей» – это праздник, который не только про традиции, но и про то, как важно быть вместе, помнить свои корни и ценить дружбу и единство. Лукашенко в Александрии: такие праздники нам нужны, чтобы уравновесить стремительный ритм жизни.

Именно такие праздники, как в Александрии, возвращают нас к истокам: к семейному теплу, к родной земле, к воспоминаниям из детства. О важности таких моментов искренне и от души говорил в своем выступлении и Президент. Украшением купальской ночи в Александрии стала вечерняя концертная программа. В этом году зрителей ждал настоящий мюзикл с элементами интерактива. Главная тема которого – кино. И первым, кто принял в нем участие, стал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне сказали, что должны какой-то билет дать. А я подумал, скоро без билета вообще сюда не пустят.

– Просим выбрать свой счастливый билет на наш киносеанс.

– Давай середину. О боже мой! «Любовь и голуби»!