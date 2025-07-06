В километре от границы с Украиной – школьники из Глыбоцкого добровольно охраняют рубежи Родины
На неделе мы узнали об отряде юных пограничников. Его организовали школьники из Гомельского района. От деревни Глыбоцкое буквально в километре Украина, а потому у мальчишек и возникло желание защищать свою землю. Конечно, это дело пограничников, и они с ним справляются, рассказали в программе «Неделя на СТВ.
Но если говорить о любви к Родине, то она зарождается именно так, с желания помогать и оберегать родную деревню.
Пограничники взяли под крыло юных защитников, с которыми познакомилась Анна Корольчук.
Несмотря на каникулы, каждый день у этих ребят расписан буквально по часам. Три года назад в деревне Глыбоцкое появился отряд юных пограничников. Командует им 14-летний Даниил Чуприс. Он проводит построения, тренировки и следит за соблюдением распорядка дня.
Даниил Чуприс, учащийся Гомельской средней школы № 22:
На сегодняшний день у нас репортаж. После репортажа мы собираемся идти тренироваться – теоретическая подготовка, физическая подготовка с вооружением.
Это добровольная инициатива школьников, которые летом приезжают на отдых в деревню. Сначала ребята сделали импровизированный блокпост и стали патрулировать окрестности. Тогда о группе юных патриотов узнали на пограничной заставе и решили их поддержать.
В вопросах безопасности страны маленькой помощи не бывает – от Глыбоцкого до Украины меньше километра. Ребята не раз слышали взрывы на той стороне границы, но это нисколько не напугало личный состав патриотической группы. Пограничники решили подкрепить интерес мальчиков дополнительной подготовкой и занялись их обучением. Сегодня в планах – занятие по следопытству.
Добровольный отряд решил назваться «Беларусь». Ребята придумали себе устав из 20 правил и выбрали позывные. Чтобы попасть в состав группы, нужно пройти отбор – школьники оценивают физическую подготовку кандидата и личную мотивацию.
Роман Атрощенко, учащийся Гомельской средней школы № 25 имени Б. Царикова:
Я сюда приезжаю на лето, помогаю своей команде защищать Родину и помогаю пограничникам. Форму мне отдал мой дядя. Тоже служил в пограничных войсках. Научился докладывать по рации, научился обнаруживать, прятаться, засады делать, принимать стойки и так далее.
Подробности в видео.