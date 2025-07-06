В километре от границы с Украиной – школьники из Глыбоцкого добровольно охраняют рубежи Родины

На неделе мы узнали об отряде юных пограничников. Его организовали школьники из Гомельского района. От деревни Глыбоцкое буквально в километре Украина, а потому у мальчишек и возникло желание защищать свою землю. Конечно, это дело пограничников, и они с ним справляются, рассказали в программе «Неделя на СТВ.

Но если говорить о любви к Родине, то она зарождается именно так, с желания помогать и оберегать родную деревню.