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В километре от границы с Украиной – школьники из Глыбоцкого добровольно охраняют рубежи Родины

06 июля 2025 17:35
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На неделе мы узнали об отряде юных пограничников. Его организовали школьники из Гомельского района. От деревни Глыбоцкое буквально в километре Украина, а потому у мальчишек и возникло желание защищать свою землю. Конечно, это дело пограничников, и они с ним справляются, рассказали в программе «Неделя на СТВ.

Но если говорить о любви к Родине, то она зарождается именно так, с желания помогать и оберегать родную деревню.

Пограничники взяли под крыло юных защитников, с которыми познакомилась Анна Корольчук.

В километре от границы с Украиной – школьники из Глыбоцкого добровольно охраняют рубежи Родины-2

Несмотря на каникулы, каждый день у этих ребят расписан буквально по часам. Три года назад в деревне Глыбоцкое появился отряд юных пограничников. Командует им 14-летний Даниил Чуприс. Он проводит построения, тренировки и следит за соблюдением распорядка дня.

В километре от границы с Украиной – школьники из Глыбоцкого добровольно охраняют рубежи Родины-4

Даниил Чуприс, учащийся Гомельской средней школы № 22:
На сегодняшний день у нас репортаж. После репортажа мы собираемся идти тренироваться – теоретическая подготовка, физическая подготовка с вооружением.

В километре от границы с Украиной – школьники из Глыбоцкого добровольно охраняют рубежи Родины-6

Это добровольная инициатива школьников, которые летом приезжают на отдых в деревню. Сначала ребята сделали импровизированный блокпост и стали патрулировать окрестности. Тогда о группе юных патриотов узнали на пограничной заставе и решили их поддержать.

В километре от границы с Украиной – школьники из Глыбоцкого добровольно охраняют рубежи Родины-8

В вопросах безопасности страны маленькой помощи не бывает – от Глыбоцкого до Украины меньше километра. Ребята не раз слышали взрывы на той стороне границы, но это нисколько не напугало личный состав патриотической группы. Пограничники решили подкрепить интерес мальчиков дополнительной подготовкой и занялись их обучением. Сегодня в планах – занятие по следопытству.

В километре от границы с Украиной – школьники из Глыбоцкого добровольно охраняют рубежи Родины-10

Добровольный отряд решил назваться «Беларусь». Ребята придумали себе устав из 20 правил и выбрали позывные. Чтобы попасть в состав группы, нужно пройти отбор – школьники оценивают физическую подготовку кандидата и личную мотивацию.

В километре от границы с Украиной – школьники из Глыбоцкого добровольно охраняют рубежи Родины-12

Роман Атрощенко, учащийся Гомельской средней школы № 25 имени Б. Царикова:
Я сюда приезжаю на лето, помогаю своей команде защищать Родину и помогаю пограничникам. Форму мне отдал мой дядя. Тоже служил в пограничных войсках. Научился докладывать по рации, научился обнаруживать, прятаться, засады делать, принимать стойки и так далее.

Подробности в видео.

# Вооруженные силы Беларуси # Дети # Граница

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