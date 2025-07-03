«Вы наши люди» – Лукашенко 3 июля пообщался с курсантом из Украины

Этот праздник чтят и уроженцы Украины – будущие белорусские офицеры.

Ростислав Долгов, курсант Военной академии Беларуси:

Для меня Беларусь за эти 11 долгих лет стала второй Родиной. Я полностью ей благодарен за то, что она дала мне и моей семье. Чтобы не произошло того, что произошло в моей предыдущей стране, я и пошел в Военную академию. Кстати, будущий офицер обратился сегодня к Главнокомандующему. Украинцы благодарны белорусам. Они нашли здесь то, что потеряли из-за своих политиков.

– С 2014 года, как мы переехали сюда из Украины, мы всегда...

– Из Украины приехал?

– Так точно.

– Ну мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать в будущем.

– Хотелось бы от меня лично и от моей семьи выразить вам большую благодарность за то, что вы нам дали не только дом, но и новый этап в нашей жизни. Спасибо вам большое.

– Родители работают.

– Так точно.

– А в семье еще дети есть?

– Есть, товарищ Президент. Я, мой брат и моя сестра. Брат уже здесь родился младший.

– Многодетная семья.