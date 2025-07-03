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«Вы наши люди» – Лукашенко 3 июля пообщался с курсантом из Украины

03 июля 2025 17:27
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В мемориальном комплексе «Курган Славы» в День Независимости Александр Лукашенко обратился к миллионам белорусов, а по сути, ко всему миру. Миру, который сегодня снова находится у опасной черты. И главная задача нашего поколения – не допустить повторения страшных страниц истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А потому мир, свобода и независимость – вот те величайшие ценности, которые необходимо беречь и защищать, подчеркнул глава государства. А еще призвал всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить нового мирового пожара.

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«Вы наши люди» – Лукашенко 3 июля пообщался с курсантом из Украины-2

Этот праздник чтят и уроженцы Украины – будущие белорусские офицеры.

«Вы наши люди» – Лукашенко 3 июля пообщался с курсантом из Украины-4

Ростислав Долгов, курсант Военной академии Беларуси:
Для меня Беларусь за эти 11 долгих лет стала второй Родиной. Я полностью ей благодарен за то, что она дала мне и моей семье. Чтобы не произошло того, что произошло в моей предыдущей стране, я и пошел в Военную академию. 

Кстати, будущий офицер обратился сегодня к Главнокомандующему. Украинцы благодарны белорусам. Они нашли здесь то, что потеряли из-за своих политиков.

«Вы наши люди» – Лукашенко 3 июля пообщался с курсантом из Украины-6

С 2014 года, как мы переехали сюда из Украины, мы всегда...
– Из Украины приехал?
– Так точно. 

«Вы наши люди» – Лукашенко 3 июля пообщался с курсантом из Украины-8

– Ну мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать в будущем. 
– Хотелось бы от меня лично и от моей семьи выразить вам большую благодарность за то, что вы нам дали не только дом, но и новый этап в нашей жизни. Спасибо вам большое.
– Родители работают.
– Так точно.
– А в семье еще дети есть?
– Есть, товарищ Президент. Я, мой брат и моя сестра. Брат уже здесь родился младший. 
– Многодетная семья.

«Вы наши люди» – Лукашенко 3 июля пообщался с курсантом из Украины-10

– Разрешите в данный праздник для моей семьи сделать один подарок от вас – разрешите с вами сфотографироваться.
– Если полковники не против. Молодец. Приезжайте. Мы всегда открыты для украинцев. Вы наши люди. Никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся с Украиной. Это наши люди.

# Александр Лукашенко # День Независимости

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