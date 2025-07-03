Лукашенко: задача всех людей доброй воли – объединиться и остановить безумцев во имя будущего человечества

Пример наших героических предков показывает: за будущее нужно бороться. Человек всегда может и должен противостоять злу, каким бы сильным и изощренным оно ни было. Такие важные слова Александр Лукашенко адресовал соотечественникам, принимая участие в церемонии возложения венка и цветов в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С каждым годом значение 3 Июля возрастает. Этот день – не просто дата в календаре, а важный урок мужества и напоминание: независимость не дается легко. Она требует решимости, единства и искренней любви к своей земле. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами, мы особенно остро понимаем цену свободы и важность сохранения исторической памяти. Об этом напомнил и Президент, подчеркнув: мир – это хрупкая ценность, которую нужно сберечь и передать следующим поколениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В мирной, благополучной стране – нашей Беларуси – нам трудно сегодня представить, что чувствовали люди тогда в разоренных врагом городах и селах, каждый день сталкиваясь лицом к лицу со смертью. Но они не стали на колени. Они сражались, выжили и победили. Враг, пришедший на нашу землю, тогда сполна ощутил силу народного гнева республики-партизанки. Земля горела под ногами оккупантов. Но я прошу иметь в виду, когда мы рассуждаем на тему, так кто же пострадал больше в этой войне, хотя такой проблемы быть не должно, но тем не менее мы должны помнить. Истребление советского народа в годы Великой Отечественной войны, вы помните, треть или четверть фашисты планировали оставить на этой территории, началось здесь – в Беларуси. Именно здесь началось истребление тех, кто жил в Советском Союзе. И мы сегодня прямо называем это геноцидом белорусского народа. На борьбу поднялась вся страна. И стар, и млад, красноармейцы, партизаны, подпольщики. Многие ушли на фронт добровольцами или целыми семьями в леса, не покорившись врагу.

Ради нашей свободы все они шагнули в бессмертие, пожертвовав своими жизнями. Это в их честь и во славу величайшего подвига по нашему славянскому обычаю насыпан курган. Символ мужества народа, его борьбы за свободу и немеркнущей памяти благородных потомков. И очень важно, что пример наших героических предков показывает: за будущее надо бороться. Человек всегда может и должен противостоять злу, каким бы сильным и изощренным ни было это зло. Сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем мы столкнемся завтра. Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты. Задача всех людей доброй воли, в первую очередь молодежи, объединиться, остановить безумцев, остановить во имя будущего всего человечества.