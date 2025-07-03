Собралось полторы тысячи человек! Каким был День Независимости на Кургане Славы

Монумент на Кургане Славы, что величественно устремился в небо в окрестностях Минска – напоминание о невероятной трагедии, которую пережил белорусский народ восемь десятилетий назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще это напоминание о героических и радостных событиях лета 1944-го, когда были освобождены от фашистской оккупации белорусские города и села. А уникальная в мировом масштабе операция «Багратион» принесла на нашу землю долгожданный мир. Именно здесь – у Кургана Славы, воздвигнутого в память о тех событиях, сегодня в главный государственный праздник к белорусам обратился Президент. Мир, свобода и независимость – вот те величайшие ценности, которые необходимо беречь и защищать – подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко возложил венок к подножию Кургана Славы в память о героях-освободителях. А еще призвал всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить нового мирового пожара. Репортаж Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

У Кургана Славы почти полторы тысячи белорусов. Все мы так отмечаем торжественное событие, главный праздник страны – День Независимости. Здесь все, кто не по протоколу, а по велению сердца. Но мыслями и сердцем здесь вся Беларусь. У каждого свой обелиск, свой герой. Эта память объединяет нас всех. А еще нас объединяет, консолидирует нашу государственность, нашу нацию желание строить, созидать, озираясь на подвиги героев.

У Кургана Славы все поколения страны. Начинать День Независимости именно с этого сакрального для каждого белоруса места не только символично. Это уже традиция нашей современной государственности.

– Мы такого поколения, что нам и то время, и это – радостное.

– Но наш праздник же не отменяет ту историю, понимаете?

– Нет, оно очень плавно переходит и вписывается в ту историю.

Это всегда должно быть актуально. Всегда стоит помнить, чтить. Это память, это история, и об этом не стоит забывать.

Этому большому празднику даже погода сопутствует. Посмотрите, какая красота! Посмотрите, какое солнце! А посмотрите, какое небо красивое с нашими белорусскими символами. Здесь и флаги мы наблюдаем, и гербы. Мирное небо над головой – это самое главное.

Вместе со всей страной – глава государства. Помня подвиг предков, мы смотрим в одном направлении – мира. Лукашенко: задача всех людей доброй воли – объединиться и остановить безумцев во имя будущего человечества. Дата белорусского Дня Независимости не номенклатурная, но живая. На пепелище западной оккупации белорусский народ остался несломленным. В каком еще событии нашей тысячелетней истории отражается эта суть, нашей борьбы за свое право – быть. Лукашенко: нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу!

Ростислав Долгов, курсант Военной академии Беларуси:

Для меня Беларусь за эти 11 долгих лет стала второй Родиной. Я полностью ей благодарен за то, что она для меня дала, дала для моей семьи. Чтобы не произошло того, что произошло в моей предыдущей стране, так сказать, я и пошел в Военную академию.

День Независимости – это память о прошлом и новые горизонты будущего. Да, людей в военной форме здесь как на параде. Это примета неспокойного времени. Но все мы за сакральную ценность независимости – созидательно развитие.