Мировые лидеры поздравляют Александра Лукашенко с победой на выборах

Ожидаемо, утро Президента началось с поздравлений. С убедительной победой на выборах Александра Лукашенко поздравил российский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в скором времени посетить Москву.
Также глава государства провел серию телефонных переговоров с зарубежными коллегами. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Президент Никарагуа поздравил Лукашенко с победой на выборах.
На эту минуту известно, что Александр Лукашенко уже пообщался с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поздравил белорусского лидера с победой на выборах. Лидеры стран также кратко обсудили основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной тематике.
Карпенко подвел предварительные итоги: за Лукашенко на выборах проголосовали 86,82 % избирателей.
Главы других государств также присоединились к поздравлениям. С победой белорусского лидера поздравили главы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Китайской Народной Республики. Подробности.
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