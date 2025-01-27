Мировые лидеры поздравляют Александра Лукашенко с победой на выборах

Ожидаемо, утро Президента началось с поздравлений. С убедительной победой на выборах Александра Лукашенко поздравил российский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в скором времени посетить Москву.

Также глава государства провел серию телефонных переговоров с зарубежными коллегами. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».