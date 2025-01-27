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Мировые лидеры поздравляют Александра Лукашенко с победой на выборах

27 января 2025 07:46
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Ожидаемо, утро Президента началось с поздравлений. С убедительной победой на выборах Александра Лукашенко поздравил российский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в скором времени посетить Москву.

Также глава государства провел серию телефонных переговоров с зарубежными коллегами. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Никарагуа поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Мировые лидеры поздравляют Александра Лукашенко с победой на выборах-2

На эту минуту известно, что Александр Лукашенко уже пообщался с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поздравил белорусского лидера с победой на выборах. Лидеры стран также кратко обсудили основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной тематике.

Карпенко подвел предварительные итоги: за Лукашенко на выборах проголосовали 86,82 % избирателей.

Главы других государств также присоединились к поздравлениям. С победой белорусского лидера поздравили главы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Китайской Народной Республики. Подробности.

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# Выборы # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Президентские выборы # Касым-Жомарт Токаев

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