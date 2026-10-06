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Новости по тегу #Выборы

Манипуляция с явкой и ущемление прав. Как прошли выборы в Латвии – объясняет Лазуткин
06 октября 2026 17:21

Манипуляция с явкой и ущемление прав. Как прошли выборы в Латвии – объясняет Лазуткин

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
21 сентября 2026 17:00

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

В России озвучили предварительные итоги выборов в Государственную думу
21 сентября 2026 10:55

В России озвучили предварительные итоги выборов в Государственную думу

Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму России
18 сентября 2026 11:35

Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму России

Электоральное землетрясение в Германии – к чему может привести победа АдГ на выборах?
13 сентября 2026 16:58

Электоральное землетрясение в Германии – к чему может привести победа АдГ на выборах?

Лукашенко объяснил, почему США ведут переговоры с ним, а не с беглой оппозицией
21 апреля 2026 07:38

Лукашенко объяснил, почему США ведут переговоры с ним, а не с беглой оппозицией

Муковозчик о поражении Орбана на выборах в Венгрии: люди не ценят то, что достается «на халяву»
17 апреля 2026 17:35

Муковозчик о поражении Орбана на выборах в Венгрии: люди не ценят то, что достается «на халяву»

«Даже вице-президент Вэнс поддержал Орбана!» Политолог Андрей Лазуткин о выборах в Венгрии
12 апреля 2026 16:59

«Даже вице-президент Вэнс поддержал Орбана!» Политолог Андрей Лазуткин о выборах в Венгрии

Парламент Мьянмы избрал Мин Аун Хлайна президентом республики
03 апреля 2026 11:16

Парламент Мьянмы избрал Мин Аун Хлайна президентом республики

Правящая партия Словении удержала лидерство на выборах с минимальным отрывом
23 марта 2026 07:25

Правящая партия Словении удержала лидерство на выборах с минимальным отрывом

В Португалии проходят президентские выборы
18 января 2026 13:33

В Португалии проходят президентские выборы

В Чили пройдут президентские выборы. Впервые голосование станет обязательным
16 ноября 2025 07:51

В Чили пройдут президентские выборы. Впервые голосование станет обязательным