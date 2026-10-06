Новости по тегу #Выборы

«Накануне выборов было сделано все, чтобы русскоязычные голосовать не пришли. Агитация на русском была запрещена, равно как и любые выступления на радио и ТВ на «нелатышском» языке».
Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину воплощения в жизнь всех добрых намерений во славу Отчизны.
По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки более 95 % бюллетеней побеждает «Единая Россия».
В состав миссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ вошли представители ЦИК Беларуси, парламентарии и эксперты.
В результате выборов в Саксонии-Анхальт правая «Альтернатива для Германии» одержала сокрушительную победу, набрав рекордные 43,8 % голосов.
Затрагивая тему электоральных процессов, Президент Беларуси назвал безосновательными обвинения в искажении итогов голосования.
Жизнь показывает: граждане быстро привыкают ко всему хорошему – настолько, что начинают его требовать, считать «положенным», данным, можно сказать, по праву рождения.
В Венгрии сегодня, 12 апреля, проходят парламентские выборы. Всего в них участвуют 5 партий.
69-летний политик получил 429 из 584 голосов депутатов. Он был одним из трех кандидатов. Два других стали вице-президентами страны.
«Движение свободы» во главе с действующим премьер-министром Робертом Голобом получило 29 мест в парламенте, а демократическая партия под руководством экс-премьера Янеза Янши – 28 мест.
За высший пост борются сразу 11 кандидатов.
Тем, кто не придет на участки, грозит штраф.
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