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Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Кыргызстана

27 января 2025 17:19
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Поздравления в адрес белорусского лидера продолжают поступать со всего света. На связь вышел Президент Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Кыргызстана-2

По телефону Садыр Жапаров поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на выборах Президента Беларуси. Коснулись в беседе и дел насущных: лидеры подтвердили высокий уровень белорусско-кыргызского взаимодействия и заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества. 

Зарубежные коллеги поздравили Лукашенко с победой на выборах – лидеры провели ряд переговоров. Читайте здесь. 

# Выборы в Беларуси # Садыр Жапаров # Александр Лукашенко

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