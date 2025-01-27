Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Кыргызстана

Поздравления в адрес белорусского лидера продолжают поступать со всего света. На связь вышел Президент Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По телефону Садыр Жапаров поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на выборах Президента Беларуси. Коснулись в беседе и дел насущных: лидеры подтвердили высокий уровень белорусско-кыргызского взаимодействия и заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.