Мадуро поздравил Лукашенко: это убедительная и значимая победа, демонстрирующая реальные настроения в Беларуси

В адрес Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления с победой на выборах от зарубежных коллег и руководителей международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплые слова поступили из Венесуэлы. Николас Мадуро поздравил главу нашего государства с победой, назвав Александра Лукашенко своим братом, а также обратился к белорусам.
Николас Мадуро, Президент Венесуэлы:
От имени Венесуэлы я поздравляю наших братьев и сестер, мужественный белорусский народ, с которым мы установили отношения подлинного сотрудничества и солидарности, основанные на стремлении обеих стран к независимости, на смелости и достоинстве наших народов, их решимости быть свободными, независимыми и антифашистскими.
Это убедительная и значимая победа, демонстрирующая реальные настроения в Беларуси, которая единодушно и без колебаний вновь избрала на пост Президента моего брата Александра Лукашенко.
Зарубежные коллеги поздравили Лукашенко с победой на выборах – лидеры провели ряд переговоров. Читайте здесь.