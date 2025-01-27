Мадуро поздравил Лукашенко: это убедительная и значимая победа, демонстрирующая реальные настроения в Беларуси

В адрес Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления с победой на выборах от зарубежных коллег и руководителей международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплые слова поступили из Венесуэлы. Николас Мадуро поздравил главу нашего государства с победой, назвав Александра Лукашенко своим братом, а также обратился к белорусам.