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Мадуро поздравил Лукашенко: это убедительная и значимая победа, демонстрирующая реальные настроения в Беларуси

27 января 2025 16:37
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В адрес Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления с победой на выборах от зарубежных коллег и руководителей международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Теплые слова поступили из Венесуэлы. Николас Мадуро поздравил главу нашего государства с победой, назвав Александра Лукашенко своим братом, а также обратился к белорусам. 

Мадуро поздравил Лукашенко: это убедительная и значимая победа, демонстрирующая реальные настроения в Беларуси-2

Николас Мадуро, Президент Венесуэлы:
От имени Венесуэлы я поздравляю наших братьев и сестер, мужественный белорусский народ, с которым мы установили отношения подлинного сотрудничества и солидарности, основанные на стремлении обеих стран к независимости, на смелости и достоинстве наших народов, их решимости быть свободными, независимыми и антифашистскими. 

Это убедительная и значимая победа, демонстрирующая реальные настроения в Беларуси, которая единодушно и без колебаний вновь избрала на пост Президента моего брата Александра Лукашенко.

Зарубежные коллеги поздравили Лукашенко с победой на выборах – лидеры провели ряд переговоров. Читайте здесь. 

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Николас Мадуро

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