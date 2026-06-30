Новости по тегу #Президентские выборы

Фухимори станет первой женщиной в истории Перу, избранной на пост главы государства, и вступит в должность 28 июля на пятилетний срок.
69-летний политик получил 429 из 584 голосов депутатов. Он был одним из трех кандидатов. Два других стали вице-президентами страны.
За высший пост борются сразу 11 кандидатов.
На высший государственный пост претендуют две женщины.
Инаугурация состоится 8 ноября 2025 года.
10 июля стало своеобразной точкой отсчета новой политической эпохи, когда страна начала формировать собственный путь поступательного эволюционного развития.
Выборы в стране проходят в один тур, то есть кандидат получивший простое большинство и станет президентом.
По словам главы Государственной избирательной комиссии Сильвестра Марциняка, явка на выборах рекордная.
Проигравшая сторона считает результаты фальсифицированными и называет произошедшее госпереворотом, инициированным извне. Ранее, Симион, потребовал аннулировать результаты выборов, но Конституционный суд Румынии единогласно отклонил его жалобу, назвав ее необоснованной.
Их выиграл действующий мэр Бухареста. Политика поддержали 53,6 % избирателей.
Местные СМИ опубликовали первые итоги голосования. В лидерах – Тшасковский и Навроцкий, но, по данным экзитпола, разрыв между политиками минимальный.
Основными темами, на которые высказывались кандидаты, стали отношения в треугольнике Польша – ЕС – НАТО, миграционный кризис в Европе и мифическая «угроза с Востока».
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08
11 октября 2026 10:47