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Новости по тегу #Президентские выборы

Кейко Фухимори победила на президентских выборах в Перу
30 июня 2026 09:43

Кейко Фухимори победила на президентских выборах в Перу

Парламент Мьянмы избрал Мин Аун Хлайна президентом республики
03 апреля 2026 11:16

Парламент Мьянмы избрал Мин Аун Хлайна президентом республики

В Португалии проходят президентские выборы
18 января 2026 13:33

В Португалии проходят президентские выборы

В Ирландии начались президентские выборы
24 октября 2025 07:22

В Ирландии начались президентские выборы

Родриго Пас победил на выборах президента Боливии
20 октября 2025 09:44

Родриго Пас победил на выборах президента Боливии

31 год назад 10 июля состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси
10 июля 2025 16:46

31 год назад 10 июля состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси

В Южной Корее проходят внеочередные выборы президента
03 июня 2025 10:45

В Южной Корее проходят внеочередные выборы президента

Глава ЦИК Польши: зафиксирована рекордная явка на выборах президента страны
01 июня 2025 15:58

Глава ЦИК Польши: зафиксирована рекордная явка на выборах президента страны

В Румынии требуют аннулировать результаты выборов президента
22 мая 2025 18:11

В Румынии требуют аннулировать результаты выборов президента

Победителем второго тура президентских выборов в Румынии стал Никушор Дан
19 мая 2025 06:18

Победителем второго тура президентских выборов в Румынии стал Никушор Дан

1 июня пройдёт второй тур президентских выборов в Польше
19 мая 2025 06:09

1 июня пройдёт второй тур президентских выборов в Польше

Украина важнее, чем ситуация в стране. Как кандидаты в президенты Польши добиваются доверия избирателей?
12 мая 2025 19:05

Украина важнее, чем ситуация в стране. Как кандидаты в президенты Польши добиваются доверия избирателей?