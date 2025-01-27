Прямой эфир

Почему с «американской мечтой» ничего не вышло? Объяснил политолог Вадим Елфимов

27 января 2025 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Почему с «американской мечтой» ничего не вышло? Объяснил политолог Вадим Елфимов-2

Вадим Елфимов, политолог: 
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Эту мудрую мысль впервые высказал еще до нашей эры древнегреческий драматург Еврипид, и с тех пор она не утратила своей актуальности.

Похоже, Дональд Трамп хочет осуществить американские мечты. Да, вы правы, «американская мечта» уже была, в 50-х годах прошлого столетия. Но сегодня, по прошествии 70 лет, совершенно ясно, что с «американской мечтой» ничего, абсолютно ничего не вышло. Нет никакого «американского всеобщего процветания».

И знаете почему? Хотя бы потому, что в прошлом 2024 году число бездомных американцев – и это только людей официально зарегистрированных, с американским гражданством – достигло 780 тысяч человек! То есть, как минимум, миллион (прибавьте всех, кто нигде не зарегистрирован) людей в Америке живут на асфальте! Круглый год!

Подробности читайте здесь.

# Международная политика # Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

Другие новости рубрики

Все новости
МЧС: пожаров и других чрезвычайных ситуаций на избирательных участках не произошло
27 января 2025 05:56

МЧС: пожаров и других чрезвычайных ситуаций на избирательных участках не произошло

Народ понял, что самое дорогое – это мир. Как прошла электоральная кампания в Бресте?
27 января 2025 05:24

Народ понял, что самое дорогое – это мир. Как прошла электоральная кампания в Бресте?

Карпенко подвёл предварительные итоги: за Лукашенко на выборах проголосовали 86,82 % избирателей
27 января 2025 04:52

Карпенко подвёл предварительные итоги: за Лукашенко на выборах проголосовали 86,82 % избирателей