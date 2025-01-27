Зарубежные коллеги поздравили Лукашенко с победой на выборах – лидеры провели ряд переговоров

Евросоюз выводы об избирательной кампании в нашей стране сделал заранее, о чем заявил публично и, вопреки ожидаемому эффекту, выставил в дурном свете прежде всего себя. Впрочем, друзей у Беларуси больше, чем недоброжелателей, кто в своей политике ориентируется на Вашингтон. Ожидаемо, утро Президента началось с серии телефонных звонков и поздравлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел ряд переговоров с зарубежными коллегами. С убедительной победой на выборах Александра Лукашенко поздравил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что эта победа наглядно свидетельствует о высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Беларусь. Также российский лидер выразил готовность продолжать тесную совместную работу по дальнейшему развитию Союзного государства и пригласил Александра Лукашенко в скором времени посетить Москву.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравил Александра Лукашенко. Кратко, по существу главы государств обсудили основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также международный трек. Отметим, Казахстан занимает третье место среди торговых партнеров Беларуси, товарооборот составляет порядка 1 миллиарда долларов. Первостепенная задача – нарастить объемы посредством кооперации. Сегодня таких проектов между странами больше 10. Что касается международного сотрудничества – Казахстан, как страна председатель ШОС, в 2024 году всецело поддержала заявку нашей страны на полноправное членство в этой структуре.

Поступил этим утром и звонок из Узбекистана. Шавкат Мирзиеев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, назвав ее убедительной. В ходе разговора главы государств обсудили выполнение двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан в 2024 году. Напомним, тогда была принята дорожная карта по развитию сотрудничества на 2024-2025 годы.

Вышел на связь и Таджикистан. Эмомали Рахмон связался с Александром Лукашенко, чтобы обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, и, конечно, поздравить с высоким результатом на прошедших президентских выборах. Главы государств обсудили взаимодействие двух стран в интеграционных форматах.

Уверенной победой результаты президентских выборов в Беларуси назвал и глава Азербайджана. Ильхам Алиев также поздравил Александра Лукашенко по телефону. Он отметил, что выбор белорусского народа свидетельствует о желании продолжать внешний политический курс: в том числе развивать партнерство и интеграцию со странами постсоветского пространства. Наши страны связывает не только прошлое – общая история и схожий менталитет – но также настоящее. Так, Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита белорусского лидера в Баку, и подтвердили нацеленность на укрепление взаимовыгодных связей.

Поступило в адрес Президента и поздравление от председателя Китайской Народной Республики. Си Цзиньпин отметил, что придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений, и готов прилагать усилия для продолжения традиционной дружбы между Китаем и Беларусью, углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, содействия поступательному развитию двусторонних отношений на благо народов двух стран.