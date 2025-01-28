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Президент Никарагуа поздравил Лукашенко с победой на выборах

28 января 2025 07:48
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Коллеги и партнеры со всех уголков света поздравляют нашего Президента с победой на выборах, а народ Беларуси – со знаковым событием. Так, послание в адрес Александра Лукашенко поступило от Президента и вице-президента Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Никарагуа поздравил Лукашенко с победой на выборах-2

Хосе Даниэль Ортега Сааведра, Президент Никарагуа:
Мы счастливы и гордимся нашими близкими, братскими и революционными отношениями. Именно в контексте данного сочетания желаний, целей и компромиссов во имя мира, благополучия и процветания прав. Мы поздравляем вас с этим историческим триумфом, который подтверждает, что вы являетесь Президентом своего мужественного народа, чтобы продолжать играть главную роль в борьбе за новый, многополярный мир справедливости, братства и уважения. 

Также в руководстве Никарагуа подчеркнули, что намерены и дальше развивать сотрудничество с Беларусью во благо народов двух стран.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко

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