Президент Никарагуа поздравил Лукашенко с победой на выборах

Коллеги и партнеры со всех уголков света поздравляют нашего Президента с победой на выборах, а народ Беларуси – со знаковым событием. Так, послание в адрес Александра Лукашенко поступило от Президента и вице-президента Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хосе Даниэль Ортега Сааведра, Президент Никарагуа:

Мы счастливы и гордимся нашими близкими, братскими и революционными отношениями. Именно в контексте данного сочетания желаний, целей и компромиссов во имя мира, благополучия и процветания прав. Мы поздравляем вас с этим историческим триумфом, который подтверждает, что вы являетесь Президентом своего мужественного народа, чтобы продолжать играть главную роль в борьбе за новый, многополярный мир справедливости, братства и уважения.

Также в руководстве Никарагуа подчеркнули, что намерены и дальше развивать сотрудничество с Беларусью во благо народов двух стран.