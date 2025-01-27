Президент Пакистана поздравил Лукашенко и выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества

В адрес Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления с победой на выборах от зарубежных коллег и руководителей международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбор белорусского народа поддержал Пакистан. Президент Асиф Али Зардари выразил надежду, что двустороннее сотрудничество будет и дальше укрепляться. Наилучшие пожелания лидер Пакистана передал белорусам.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также направил личные поздравления в адрес Александра Лукашенко в связи с избранием на пост главы государства Беларуси.