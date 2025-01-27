Президент Пакистана поздравил Лукашенко и выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества
В адрес Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления с победой на выборах от зарубежных коллег и руководителей международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выбор белорусского народа поддержал Пакистан. Президент Асиф Али Зардари выразил надежду, что двустороннее сотрудничество будет и дальше укрепляться. Наилучшие пожелания лидер Пакистана передал белорусам.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также направил личные поздравления в адрес Александра Лукашенко в связи с избранием на пост главы государства Беларуси.
Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:
Сердечно поздравляю моего брата Президента Александра Лукашенко с исторической победой на вчерашних президентских выборах. Желаю ему дальнейших успехов на историческом седьмом президентском сроке. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы реализовать наше общее видение укрепления пакистано-белорусских связей.
Поступают в адрес Александра Лукашенко и поздравительные телеграммы от представителей международных объединений. Поздравления направили генсек ОДКБ и глава Коллегии ЕЭК. Также с победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:
Отрадно, что в своем непростом служении вы неизменно уделяете большое внимание духовно-нравственному состоянию общества и поддержке традиционных семейных ценностей.
Он выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия органов государственной власти страны и Белорусской православной церкви.
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