Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

Поздравления в адрес белорусского лидера продолжают поступать со всего света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравления в адрес белорусского лидера продолжают поступать со всего света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 января очень теплый, дружеский разговор Президент Беларуси провел с первым Президентом Казахстана. Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, искренние поздравления и привет он передал и всему белорусскому народу.
Белорусский лидер также тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания. Собеседники условились, что в ближайшее время найдут возможность встретиться и пообщаться.
Зарубежные коллеги поздравили Лукашенко с победой на выборах – лидеры провели ряд переговоров. Читайте здесь.