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Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

27 января 2025 17:20
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Поздравления в адрес белорусского лидера продолжают поступать со всего света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на выборах-2

27 января очень теплый, дружеский разговор Президент Беларуси провел с первым Президентом Казахстана. Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, искренние поздравления и привет он передал и всему белорусскому народу. 

Белорусский лидер также тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания. Собеседники условились, что в ближайшее время найдут возможность встретиться и пообщаться.

Зарубежные коллеги поздравили Лукашенко с победой на выборах – лидеры провели ряд переговоров. Читайте здесь. 

# Выборы в Беларуси # Нурсултан Назарбаев # Александр Лукашенко

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