Назарбаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

Поздравления в адрес белорусского лидера продолжают поступать со всего света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 января очень теплый, дружеский разговор Президент Беларуси провел с первым Президентом Казахстана. Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, искренние поздравления и привет он передал и всему белорусскому народу.

Белорусский лидер также тепло поблагодарил Нурсултана Назарбаева за добрые слова и пожелания. Собеседники условились, что в ближайшее время найдут возможность встретиться и пообщаться.