Карпенко подвёл предварительные итоги: за Лукашенко на выборах проголосовали 86,82 % избирателей

Белорусы выбрали своего Президента, продемонстрировав всему миру свою сплоченность и единство. По данным ЦИК, победу на выборах Президента одерживает Александр Лукашенко с результатом в 86,82 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительные результаты стали известны ночью 27 января во время пресс-конференции председателя ЦИК. По информации Игоря Карпенко, Центральная избирательная комиссия планирует подвести окончательные итоги выборов Президента Беларуси 3 февраля.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

По предварительным данным областных и Минской городской комиссии, голоса распределились следующим образом: Гайдукевич Олег Сергеевич – 2,02 %, Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86 %, Лукашенко Александр Григорьевич – 86,82 %, Сыранков Сергей Александрович – 3,21 %, Хижняк Александр Николаевич – 1,74 %. Процент голосов, поданных против всех кандидатов, – 3,60 %.

Явка избирателей на президентских выборах составила 85,7 %. В Брестской области получили бюллетени более 90,5 % граждан, в Витебской – свыше 86 %, в Гомельской – более 91,5 %, в Гродненской – около 90 %, в Минской – почти 87 %, в столице – около 70 %, в Могилевской области – более 92 %.

Пресс-конференция ЦИК «О предварительных итогах выборов Президента Республики Беларусь» начнется 27 января в 11:00 часов.

Далее запланированы брифинги миссий международных наблюдателей.