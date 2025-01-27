Президент Вьетнама пожелал белорусам добиваться новых успехов в деле построения процветающей страны

Поздравление белорусскому лидеру с победой на выборах пришло из далекого Вьетнама. Послание своему коллеге адресовал Президент Лыонг Кыонг, отметив, что в стране всегда внимательно и с удовлетворением следят за успехами, которых достиг белорусский народ под руководством Александра Лукашенко в деле социально-экономического развития и укрепления международных позиций страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лыонг Кыонг, Президент Вьетнама:

Вьетнам придает большое значение укреплению и развитию традиционной дружбы с Беларусью и убежден, что благодаря решимости лидеров и народов двух стран многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью будет и впредь приносить еще больше результатов во имя общих интересов двух народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и мире.

Лыонг Кыонг пожелал белорусскому народу под руководством Александра Лукашенко и впредь добиваться новых успехов в деле построения процветающей и устойчиво развитой страны.