МЧС: пожаров и других чрезвычайных ситуаций на избирательных участках не произошло

Правопорядок и общественная безопасность в стране в ходе избирательной кампании обеспечены. О том, чтобы процесс прошел без эксцессов, позаботились сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В усиленном режиме службу несли и подразделения МЧС. Спасатели выполнили все поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности избирательных участков.

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Почти 5 тысяч работников МЧС непосредственно находились на избирательных участках для обеспечения пожарной безопасности, почти 4 тысячи спасателей заступили на дежурства в пожарных, аварийно-спасательных подразделениях и были готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Более того, был сформирован и резерв силы средств для того, чтобы реагировать в случае осложнения оперативной обстановки. Очень важно отметить, что пожаров и других чрезвычайных ситуаций, которые повлияли или могли повлиять на работу избирательных участков, не произошло.

Кроме того, в целях мониторинга и анализа оперативной обстановки была организована работа оперативного ситуационного штаба.