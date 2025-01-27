Народ понял, что самое дорогое – это мир. Как прошла электоральная кампания в Бресте?

Активную гражданскую позицию проявили как жители Минска, так и регионов. Голосуя на президентских выборах, граждане Беларуси прекрасно осознавали ответственность за будущее страны. Высокая явка, в частности, показала, что белорусы действительно интересуются политическими процессами и хотят, чтобы страна процветала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Волков, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 106 Могилева:

На нашем участке зарегистрировано 1 900 избирателей. Явка была более 1 760 избирателей. Это очень высокая явка. Особенность нашего избирательного участка – большое количество частных домов частного сектора. Было очень приятно видеть, как пожилые люди с гордостью шли на наш избирательный участок, как в старые добрые времена, с праздником друг друга поздравляли, посещали объекты общественного питания и долгое время проводили на нашем участке. У нас сегодня было целых три концерта, родители приходили посмотреть за творчеством и талантом своих детей. Царила атмосфера праздника.

Алексей Дедков, председатель Шкловской районной комиссии по выборам Президента Беларуси:

В Шкловском регионе, в Могилевской области действительно выборы прошли очень на высоком уровне. Все было организовано для наших избирателей. Действительно, массовость посещения избирательных участков доходила на определенных участках до 100 %. И с таким настроением наши избиратели шли, чтобы проголосовать за сильную, процветающую, независимую Республику Беларусь. И действительно, все сложилось, все получилось. В Брестской области в эту электоральную кампанию работал 861 участок для голосования. Повсеместно – атмосфера ответственности и единства. Выставки, выступления творческих коллективов, выездная торговля. Безусловно, жители региона шли на выборы как на праздник.

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ»:

Меня удивила высокая явка молодых избирателей, впервые голосующих. Действительно, молодежи не все равно. Это показывало и досрочное голосование, потому что они очень активно посещали участки, и не только студенческая молодежь, но и работающая молодежь. И мы видим, насколько красочным было в основной день голосования само мероприятие. Потому что приходили и молодые пары, приходили люди, на участках был действительно праздник. И хотел бы сказать, действительно, что молодежь выбирает будущее.

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:

Наши люди вновь проголосовали за будущее, за мирное будущее нашей страны, за детский смех, за хлеб на полях, за то, что наша страна развивается, идет вперед. Безусловно, это великое достижение всего белорусского народа, которое идет по тому курсу, который определен нашим Президентом.