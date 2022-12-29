«Мирная жизнь продолжается». Репортаж Григория Азарёнка с места падения украинской ракеты

Инцидент с украинской ракетой. 29 декабря в районе 10 утра воздушная цель поражена войсками ПВО. Ракета была запущена с территории украинского Заболотья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О происшествии немедленно проинформировали главу государства. По поручению Александра Лукашенко была сформирована группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны.

Как сообщает военное ведомство, предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300. Их обнаружили вблизи поселка Горбаха Ивановского района. Минск потребовал от Киева тщательного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных. Послу Украины в Беларуси заявлен решительный протест. Съемочная группа СТВ работает на месте происшествия. Григорий Азаренок с места событий. Подробности в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы находимся в деревне Горбаха, Бресткая область, Ивановский район. И сегодня здесь как гром среди ясного неба прозвучал сильный взрыв. Известно, что летела украинская ракета С-300. И наше ПВО сработало, защитило Беларусь и сбило ее. Мы находимся рядом с ней, это основная часть, тулово так называемое, там боекомплект, это «мозги» ракеты. С самого утра здесь работают наши специалисты. Это и Министерство обороны, и МВД, и Следственный комитет. Конечно, это обсуждают в СМИ. В наш МИД был вызван посол Украины Игорь Кизим. Ситуация прокомментировало Министерство иностранных дел.

Григорий Азаренок:

Сегодня сильно были напуганы местные жители. Мы, белорусы, живем мирно и спокойно. Мы сохраняем этот мир, наш Президент сохраняет этот мир. Но с той стороны постоянно идут какие-то провокации. Известно, что летали дроны, летали ракеты, заходили на нашу территорию вооруженные люди, другие провокации. Но мы сохраняем мир. И наши люди очень хорошо это чувствуют. Особенно в приграничье. До границы с Украиной 20 километров, а эти обломки упали буквально в 60 метрах от жилого дома. «Пошел смотреть – за огородом ракета лежит». Поговорили с очевидцами падения обломков ракеты в Беларуси

Григорий Азаренок:

Сейчас СМИ обсуждают несколько версий произошедшего: либо это ошибка ПВО, либо провокация, как в истории с Польшей. Все эти версии имеют место быть, потому что ожидать можно все. Хорошо сказал сегодня в Telegram-канале Александр Шпаковский: это постоянная угроза нашей национальной безопасности. Но нам прокомментировали ситуацию другие эксперты.