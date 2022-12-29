«Мирная жизнь продолжается». Репортаж Григория Азарёнка с места падения украинской ракеты
Инцидент с украинской ракетой. 29 декабря в районе 10 утра воздушная цель поражена войсками ПВО. Ракета была запущена с территории украинского Заболотья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О происшествии немедленно проинформировали главу государства. По поручению Александра Лукашенко была сформирована группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны.
Как сообщает военное ведомство, предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300. Их обнаружили вблизи поселка Горбаха Ивановского района. Минск потребовал от Киева тщательного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных. Послу Украины в Беларуси заявлен решительный протест.
Съемочная группа СТВ работает на месте происшествия. Григорий Азаренок с места событий. Подробности в видеоматериале.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Мы находимся в деревне Горбаха, Бресткая область, Ивановский район. И сегодня здесь как гром среди ясного неба прозвучал сильный взрыв. Известно, что летела украинская ракета С-300. И наше ПВО сработало, защитило Беларусь и сбило ее. Мы находимся рядом с ней, это основная часть, тулово так называемое, там боекомплект, это «мозги» ракеты. С самого утра здесь работают наши специалисты. Это и Министерство обороны, и МВД, и Следственный комитет.
Конечно, это обсуждают в СМИ. В наш МИД был вызван посол Украины Игорь Кизим. Ситуация прокомментировало Министерство иностранных дел.
Григорий Азаренок:
Сегодня сильно были напуганы местные жители. Мы, белорусы, живем мирно и спокойно. Мы сохраняем этот мир, наш Президент сохраняет этот мир. Но с той стороны постоянно идут какие-то провокации. Известно, что летали дроны, летали ракеты, заходили на нашу территорию вооруженные люди, другие провокации. Но мы сохраняем мир. И наши люди очень хорошо это чувствуют. Особенно в приграничье. До границы с Украиной 20 километров, а эти обломки упали буквально в 60 метрах от жилого дома.
«Пошел смотреть – за огородом ракета лежит». Поговорили с очевидцами падения обломков ракеты в Беларуси
Григорий Азаренок:
Сейчас СМИ обсуждают несколько версий произошедшего: либо это ошибка ПВО, либо провокация, как в истории с Польшей. Все эти версии имеют место быть, потому что ожидать можно все. Хорошо сказал сегодня в Telegram-канале Александр Шпаковский: это постоянная угроза нашей национальной безопасности. Но нам прокомментировали ситуацию другие эксперты.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Эта провокация носит четко выраженный информационно-психологический характер с целью повлиять на общественное мнение в нашем государстве, запугать наших военных, что в принципе невозможно. Это еще раз подтверждает тот факт и тот тезис, что нам нужно быть готовым ко всему. Нашим Вооруженным Силам, в том числе нашему обществу быть готовым защищать нашу Родину, оборонять в том числе наше информационное пространство.
Григорий Азаренок:
Конечно, не могли не отметиться наши змагары, беглые. Они просто обрадовались, они же каждый день призывают бомбить Беларусь, пускать по нам ракеты, начать здесь войну, убивать наших людей. Слава богу, никто не пострадал и мирная жизнь продолжается. На провокации мы не поддаемся. И действительно, такие инциденты возможны. Надо понимать, что мы прифронтовое государство, но наша власть, наш Президент, наши силовики делают все, чтобы сохранить мирную жизнь.
Завтра мы обсудим эту тему в нашем стриме и расскажем все последние новости.
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