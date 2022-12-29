«Прямо в новогоднюю ночь». Как милиции удалось отыскать восьмилетнюю девочку, которая потерялась?

31 декабря ближе к вечеру страну охватывает ощущение праздника. Люди спешат в гости или рестораны, а кто-то завершает последние приготовления, чтобы успеть к новогоднему столу. Но многие не выбирают, где отмечать праздник. Врачи, милиционеры и ведущие часто обязаны быть на работе. О том, каково это – встречать Новый год на рабочем месте и под бой курантов, не отрываясь от рабочего процесса, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД :

Не котенка. Может быть, вспоминая 2002 год – молодой лейтенант, впервые самостоятельно осуществляющий службу. Поступила информация о том, что потерялась девочка восьми лет.

Ольга Шерснева:

Прямо в новогоднюю ночь?

Сергей Мирончик:

Это обыденная ситуация. При большом скоплении граждан дети могут отойти от родителей буквально на два-три метра и на секунду уйти из вида либо отойти дальше. Поэтому, когда поступила эта информация, мы приняли меры к поиску. Они успешно завершились. Когда мы передавали эту девочку маме, видя ее растерянные, испуганные и в то же время счастливо благодарные глаза, я испытал чувство гордости, что в первую новогоднюю ночь при несении службы со своими коллегами сделали такую положительную работу.