«Прямо в новогоднюю ночь». Как милиции удалось отыскать восьмилетнюю девочку, которая потерялась?
31 декабря ближе к вечеру страну охватывает ощущение праздника. Люди спешат в гости или рестораны, а кто-то завершает последние приготовления, чтобы успеть к новогоднему столу. Но многие не выбирают, где отмечать праздник. Врачи, милиционеры и ведущие часто обязаны быть на работе. О том, каково это – встречать Новый год на рабочем месте и под бой курантов, не отрываясь от рабочего процесса, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вспомните самый какой-то необычный праздник на работе. Новый год какой-нибудь запомнился? Может какие-то курьезные случае были или, наоборот, что-то страшное произошло?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Или, наоборот, что-то хорошее? Спасли котенка, например, или что-то такое произошло.
Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД :
Не котенка. Может быть, вспоминая 2002 год – молодой лейтенант, впервые самостоятельно осуществляющий службу. Поступила информация о том, что потерялась девочка восьми лет.
Ольга Шерснева:
Прямо в новогоднюю ночь?
Сергей Мирончик:
Это обыденная ситуация. При большом скоплении граждан дети могут отойти от родителей буквально на два-три метра и на секунду уйти из вида либо отойти дальше. Поэтому, когда поступила эта информация, мы приняли меры к поиску. Они успешно завершились. Когда мы передавали эту девочку маме, видя ее растерянные, испуганные и в то же время счастливо благодарные глаза, я испытал чувство гордости, что в первую новогоднюю ночь при несении службы со своими коллегами сделали такую положительную работу.
Ольга Шерснева:
Это очень трогательно.
Сергей Мирончик:
Вспоминая, наверное, поговорку: как Новый год встретишь, так и проведешь, я подумал о том, насколько положительным можно сделать этот год.
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