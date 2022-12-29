Дети избалованы гаджетами. Как изменились игрушки за 20 лет?
31 декабря ближе к вечеру страну охватывает ощущение праздника. Люди спешат в гости или рестораны, а кто-то завершает последние приготовления, чтобы успеть к новогоднему столу. Но многие не выбирают, где отмечать праздник. Врачи, милиционеры и ведущие часто обязаны быть на работе. О том, каково это – встречать Новый год на рабочем месте и под бой курантов, не отрываясь от рабочего процесса, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вы работаете в универмаге уже больше 20 лет. Я так понимаю, что вы застали такую историю, огромный период работы этого магазина. Подскажите, как вообще менялись вкусы покупателей за это время? Что-то кардинально изменилось? Что покупали тогда и покупают сейчас своим детям родители?
Оксана Гарбенок, заведующая секцией непродовольственных товаров «Территория детства»:
Наверное, таких кардинальных изменений нет, потому что каждый ребенок радуется любой игрушке.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Не скажите.
Юлия Самусенко:
Может быть, акцент раньше делали на развлекательные какие-то вещи, а сейчас ассортимент больше. Возможно, родители делают акцент на развивающие какие-то игры?
Оксана Гарбенок:
На развивающие больше акцент делают, потому что детки у нас сейчас, конечно, очень продвинутые и умные в том плане. Я не хочу сказать, что как бы раньше совсем не так было. Сейчас более такие интересные, интерактивные игрушки – всякие машины-перевертыши, разные развлекательные такие игры. Настольных игр очень много таких интересных, обучающих уже с маленького возраста – с трех лет. Разные мозаики, пазлы, поэтому как-то в этом плане уже больше ассортимент.
Юлия Самусенко:
Конечно, дети сейчас избалованы гаджетами, поэтому их нужно уметь удивлять.
Оксана Гарбенок:
Честно скажу, сейчас тяжело удивлять.
«Прямо в новогоднюю ночь». Как милиции удалось отыскать восьмилетнюю девочку, которая потерялась – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!