Дети избалованы гаджетами. Как изменились игрушки за 20 лет?

31 декабря ближе к вечеру страну охватывает ощущение праздника. Люди спешат в гости или рестораны, а кто-то завершает последние приготовления, чтобы успеть к новогоднему столу. Но многие не выбирают, где отмечать праздник. Врачи, милиционеры и ведущие часто обязаны быть на работе. О том, каково это – встречать Новый год на рабочем месте и под бой курантов, не отрываясь от рабочего процесса, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Вы работаете в универмаге уже больше 20 лет. Я так понимаю, что вы застали такую историю, огромный период работы этого магазина. Подскажите, как вообще менялись вкусы покупателей за это время? Что-то кардинально изменилось? Что покупали тогда и покупают сейчас своим детям родители?