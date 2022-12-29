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«Пошёл смотреть – за огородом ракета лежит». Поговорили с очевидцами падения обломков ракеты в Беларуси

29 декабря 2022 17:48
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Инцидент с украинской ракетой. 29 декабря в районе 10 утра воздушная цель поражена войсками ПВО. Ракета была запущена с территории украинского Заболотья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О происшествии немедленно проинформировали главу государства.

По поручению Александра Лукашенко была сформирована группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны.

«Пошёл смотреть – за огородом ракета лежит». Поговорили с очевидцами падения обломков ракеты в Беларуси-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Сегодня сильно были напуганы местные жители. Мы, белорусы, живем мирно и спокойно. Мы сохраняем этот мир, наш Президент сохраняет этот мир. Ну а с той стороны постоянно идут какие-то провокации. Известно, что летали дроны, летали ракеты, заходили на нашу территорию вооруженные люди, другие провокации. Но мы сохраняем мир, и наши люди очень хорошо это чувствуют, особенно в приграничье. До границы с Украиной 20 километров, а эти обломки упали буквально в 60 метрах от жилого дома. Давайте послушаем, что рассказали очевидцы.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

«Пошёл смотреть – за огородом ракета лежит». Поговорили с очевидцами падения обломков ракеты в Беларуси-4

У меня там постройки хозяйственные – за ними не видно было. Но взрывы, может, звуковая волна. Меня даже прижало к дверям. Пошел смотреть – за огородом ракета лежит.

«Пошёл смотреть – за огородом ракета лежит». Поговорили с очевидцами падения обломков ракеты в Беларуси-7

Вышел во двор. И слышу хлопок такой. Ну как хлопок, взрыв, сильный такой взрыв. Я не обратил внимание, глянул так. Была такая изморозь, а что это такое – не видно. А потом я через секунды две-три смотрю: у меня за огородом летит кусок, может, обрывок с ракеты или черт его знает. Оно упало, и хлопок такой.

«Пошёл смотреть – за огородом ракета лежит». Поговорили с очевидцами падения обломков ракеты в Беларуси-10

Слышали сильный грохот. Люди в страхе, в панике, конечно, волнуются.

«Пошёл смотреть – за огородом ракета лежит». Поговорили с очевидцами падения обломков ракеты в Беларуси-13

Сильнейший взрыв, сильнейший шум. Переполох, страх.
А во сколько, помните?
Около десяти. Или после десяти, такое время. Это очень страшно. Чтобы это было первый и последний раз, чтобы мы это не видели. Слава богу, что нас бог сберег, на поле упало, не в дома, не в деревню. Мы считаем, что бог нас сберег.

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# ЧП # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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