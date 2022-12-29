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Лазуткин о падении украинской ракеты: «Это похоже на то, что было в Польше, Молдове»

29 декабря 2022 17:06
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Инцидент с украинской ракетой. 29 декабря в районе 10 утра воздушная цель поражена войсками ПВО. Ракета была запущена с территории украинского Заболотья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О происшествии немедленно проинформировали главу государства. По поручению Александра Лукашенко была сформирована группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны.

МИД Беларуси потребовал от Украины расследования инцидента с ракетой. Комментарий Анатолия Глаза.

Лазуткин о падении украинской ракеты: «Это похоже на то, что было в Польше, Молдове» -1

Андрей Лазуткин, политолог:
Мы сразу посмотрели, что пишут наши украинские братья. Так вот они не пишут ничего о том, что это якобы, например, российская ракета, которая запущена с целью провокации, чтобы развязать вступление Беларуси в войну. Почему они так не пишут? Потому что Брест очень далеко от России, туда не могло попасть ничего российского. То есть ракета в любом случае украинская. Уже другой вопрос, была она перехвачена, например, или упала по каким-то неисправностям. Но факт в том, что Украина ее запустила. То есть это похоже на то, что уже было в Польше, было в Молдове. У них низкое качество этих ракет, они применяются массово и они старые просто. Это первое поколение С-300, которых уже нет на вооружении у нас.

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# Беларусь-Украина # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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