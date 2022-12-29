В последний день галопом по Европам. Как упростить выбор новогодних подарков?

Ольга Шерснева , ведущая ток-шоу: Для вас тяжело вообще выбирать подарки? Детям, жене вы уже подготовили или все-таки на самый последний день решили оставить?

31 декабря ближе к вечеру страну охватывает ощущение праздника. Люди спешат в гости или рестораны, а кто-то завершает последние приготовления, чтобы успеть к новогоднему столу. Но многие не выбирают, где отмечать праздник. Врачи, милиционеры и ведущие часто обязаны быть на работе. О том, каково это – встречать Новый год на рабочем месте и под бой курантов, не отрываясь от рабочего процесса, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД :

Как правило, это в самый последний день галопом по Европам. Бегом по магазинам, используя профессиональных консультантов для того, чтобы посоветовали, выбрали. Опять же, все зависит от возраста ребенка. В данный момент у меня дочь, которой 15 лет и в Деда Мороза она уже совсем не верит. Не так, как мы верили до определенного возраста. Поэтому, конечно, я уже спрашиваю пожелания для того, чтобы доставить ей приятное. Супруге – это всегда сюрприз.

Ольга Шерснева:

Я, наоборот, более какая-то меркантильная. Я всегда должна знать, что мне подарят на праздник.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Чтобы быть готовой – радоваться или огорчаться?

Ольга Шерснева:

Нет, я всегда заказываю конкретно, что мне надо в каком цвете и фасоне.

Юлия Самусенко:

С тобой не так-то просто.

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