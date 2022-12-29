Украинскую ракету под Брестом сбила система ПВО Беларуси

Украинская ракета С-300 была сбита ПВО Беларуси. Об этом информирует Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украинская ракета С-300 была сбита ПВО Беларуси. Об этом информирует Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Воздушная цель была поражена в районе 10:00. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины. Инцидент прокомментировал военный комиссар Брестской области.
Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:
Ситуация, подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Республики Польши. Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают.
О происшествии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины произошедшего. Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
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