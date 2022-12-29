Прямой эфир

Украинскую ракету под Брестом сбила система ПВО Беларуси

29 декабря 2022 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинская ракета С-300 была сбита ПВО Беларуси. Об этом информирует Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинскую ракету под Брестом сбила система ПВО Беларуси-1

Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Воздушная цель была поражена в районе 10:00. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины. Инцидент прокомментировал военный комиссар Брестской области.

Украинскую ракету под Брестом сбила система ПВО Беларуси-4

Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:
Ситуация, подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Республики Польши. Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают.

Украинскую ракету под Брестом сбила система ПВО Беларуси-7

О происшествии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины произошедшего. Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ЧП # общество # Олег Коновалов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олени, сердце и луна. Посмотрите, как украсили Березино к Новому году
29 декабря 2022 13:29

Олени, сердце и луна. Посмотрите, как украсили Березино к Новому году

Кражи из квартир и автомобилей вблизи ТЦ. Как обезопасить себя в новогодние праздники?
29 декабря 2022 13:05

Кражи из квартир и автомобилей вблизи ТЦ. Как обезопасить себя в новогодние праздники?

Полезный салат из томатов и курицы. Делимся рецептом от кулинара
29 декабря 2022 13:04

Полезный салат из томатов и курицы. Делимся рецептом от кулинара