Украинскую ракету под Брестом сбила система ПВО Беларуси

Украинская ракета С-300 была сбита ПВО Беларуси. Об этом информирует Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Воздушная цель была поражена в районе 10:00. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины. Инцидент прокомментировал военный комиссар Брестской области.

Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:

Ситуация, подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территории Республики Польши. Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают.