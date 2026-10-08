Новости по тегу #ЧП

Из-за полученных тяжелых ранений женщине потребовалась ампутация конечностей.
Власти приняли решение временно запретить купание и отдых на пляжах Сириуса.
Что стало причиной ЧП – сейчас устанавливают.
Следователи выясняют обстоятельства гибели 53-летнего мужчины.
Пассажир рейса Flydubai рассказал, что на борту были террористы.
Первоначально предполагалось, что мог произойти угон или захват воздушного судна.
Что известно о поисках туристов в пещере в Крыму?
К месту происшествия незамедлительно были направлены четыре аварийные бригады Минских тепловых сетей. Повреждение локализовано.
По данным Reuters, еще 30 человек ранены.
Скончались несколько человек.
От имени правительства Беларуси он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, их сослуживцам и всему казахстанскому народу.
По словам премьер-министра, это позволит оперативно обеспечить граждан энергией и водой.
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