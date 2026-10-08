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Новости по тегу #ЧП

Гражданка Беларуси получила тяжелые ранения в Брянской области – МИД
08 октября 2026 13:48

Гражданка Беларуси получила тяжелые ранения в Брянской области – МИД

У побережья Сочи загорелся танкер
06 октября 2026 19:33

У побережья Сочи загорелся танкер

Утечку аммиака на Гомельском химзаводе ликвидировали сотрудники МЧС – никто не пострадал
06 октября 2026 14:08

Утечку аммиака на Гомельском химзаводе ликвидировали сотрудники МЧС – никто не пострадал

Мужчина катал на лодке пьяных товарищей в Городокском районе. Один из них утонул
01 октября 2026 13:35

Мужчина катал на лодке пьяных товарищей в Городокском районе. Один из них утонул

Пассажир рейса Flydubai сообщил, что на борту самолета были нападавшие
30 сентября 2026 10:51

Пассажир рейса Flydubai сообщил, что на борту самолета были нападавшие

FlyDubai подтверждает драку пилотов на борту рейса Дубай – Тель-Авив
30 сентября 2026 09:00

FlyDubai подтверждает драку пилотов на борту рейса Дубай – Тель-Авив

В крымской пещере, где пропала группа туристов, обнаружен обвал
29 сентября 2026 19:12

В крымской пещере, где пропала группа туристов, обнаружен обвал

В Минске устраняют последствия аварии на теплосетях по улице Жуковского
27 сентября 2026 13:42

В Минске устраняют последствия аварии на теплосетях по улице Жуковского

В Пакистане произошел взрыв, погибли не менее 11 человек
26 сентября 2026 13:48

В Пакистане произошел взрыв, погибли не менее 11 человек

Произошел взрыв на Эльгинском месторождении в Якутии: есть погибшие
26 сентября 2026 08:00

Произошел взрыв на Эльгинском месторождении в Якутии: есть погибшие

Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военных
25 сентября 2026 16:54

Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военных

В Молдове введен режим ЧП в энергетической и гидрологической сферах на 60 дней
23 сентября 2026 08:04

В Молдове введен режим ЧП в энергетической и гидрологической сферах на 60 дней