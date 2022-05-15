Лязг гусениц у границ и планы по нападению – реальная угроза? Что Беларусь делает для своей обороны

Беларусь не раз подчеркивала, что выступает за мирную повестку, за урегулирование конфликтов дипломатическим путем. Да и наш Президент не раз лично участвовал в организации переговоров по тому же украинскому конфликту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Но хочешь мира, как известно, готовься к войне. Масштабные учения НАТО стартуют в Эстонии 16 мая. В учениях Siil 2022 («Еж»-2022) будут участвовать 15 тысяч эстонских военных, а также союзников из стран и партнеров Альянса, маневры продлятся до 3 июня. Их цель – «проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы».

НАТО намерено нарастить военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить безопасность Швеции и Финляндии до вступления в Альянс. Эксперты в США предупредили об опасности бесконтрольных поставок оружия Украине. Они опасаются, что массово поставляемые в Украину из США вооружения из-за ненадлежащего контроля могут попасть в руки террористов или в другие зоны конфликтов. Об этом пишет Washington Post. «Работа по обеспечению того, чтобы американское оружие было использовано по назначению, что является совместной обязанностью Госдепартамента и Министерства обороны США, еще более усложняется из-за того, что вооружения поставляют в Украину в огромных объемах», – говорится в статье. Как в ней отмечается, законопроект о чрезвычайных расходах, ожидающий одобрения в Сенате, закрепит за Украиной статус крупнейшего в мире получателя американского содействия в сфере безопасности. Страна получит в 2022 году военной помощи больше, чем США когда-либо предоставляли Афганистану, Ираку или Израилю за один год.

Лязг гусениц у границ и планы по нападению на нашу страну в рутине белорусам могут казаться мифическими. Но это не значит, что это так. Скорее, свидетельствует о том, что те, кто отвечают за нашу безопасность и спокойствие, справляются со своей задачей. 16 военных учений проходит в эти дни в Европе, из них пять – в Польше и странах Балтии, совсем рядом с нами. «Провокации могут быть любыми». Игорь Король о ленд-лизе, учениях у границы и грозит ли Беларуси военная опасность. Подробнее здесь. Алена Сырова, политический обозреватель:

Еще раз: мы знаем, мы видим и понимаем. В нашей истории такое бывало. Потому как бы ни успокаивали и ни убеждали в своем миролюбии нас вооруженные партнеры по ту сторону границы, мы действуем, исходя из обстановки. Так, неделю назад началась внезапная проверка сил реагирования. Не первая в независимой Беларуси, но, наверное, первая за долгое время, когда военные работают не просто по легенде, придуманной Генштабом, а исходя из реальных обстоятельств и угроз.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Беларуси:

Во-первых, это видение пункта действий. Также выполняются задачи по охране и обороне наиболее важных объектов, такие как паромные переправы. Это те ключевые места, которые являются основным местом для преодоления. Поэтому мы сосредоточили на них свое внимание, там же и гидротехнические сооружения – узлы, шлюзы, которые мы тоже взяли под охрану, потому что являются важными.

И если раньше подобные маневры локализовались в основном на западном и северо-западном направлениях, годами мы выстраивали свою оборону исходя из того, что с юга у нас нет высокой угрозы, то сейчас многое изменилось. В Украине идет российская спецоперация, преимущественно в восточной ее части, но у наших границ с их стороны обосновалась группировка в 20 тысяч человек. США перестали скрывать своей заинтересованности, и на неделе Байден подписал ленд-лиз – акт, позволяющий давать в долг (бескорыстие никогда не было отличительной чертой американцев) все необходимое, в том числе вооружение, чтобы Украина могла воевать до последнего украинца. И вопреки рассуждениям оптимистов это отнюдь не худшие образцы техники.

Как бы жестко и цинично ни звучало, но Украина сейчас полигон, где в том числе проверяют работу оружия. Одно дело – оценивать эффективность в лабораторных условиях, другое – в условиях реальной боевой обстановки. Беларусь, глядя на происходящее, тоже берет на вооружение чужой опыт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских Вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближались к противнику, который гораздо их превосходит, наносит разительные удары, особенно по тыловым скоплениям войск. Так мы это видели. Но для этого нужны средства передвижения, чтобы в течение часа-двух они могли подойти к любому очагу, который разведка зафиксирует, и нанести удар. То есть очень подвижные должны быть части. И на этом надо сконцентрироваться. Конечно, и С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты хорошо, и прочее. Но, как видели опять урок, крупные высокотехнологичные Вооруженные силы, будь то США или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы уничтожить за 1-2 часа всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты? Поэтому куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность. ​Читайте также: Каждый рубль использовать разумно. Ключевые моменты совещания с Президентом по вопросу гособоронзаказа «Мы не жалеем средств». Лукашенко рассказал, что требует от Минобороны Лукашенко: «Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох»

Разумеется, помимо того, чем воевать, важно не забывать и о жизнеобеспечении тех, без кого танк не поедет, самолет не взлетит – люди. И это еще один урок из происходящего в соседней стране. Об этом Президент говорил на неделе, обсуждая с силовиками гособоронзаказ. По итогу финансирование его решено не раздувать, оставив на прежнем уровне. Скорректируют лишь перечень и происхождение необходимого.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Львиную часть того оружия, которое выпускает наш военно-промышленный комплекс, это прежде всего средства связи радиоэлектронной борьбы. Очень много различных направлений, даже в ракетостроении. Это все будет закупаться прежде всего за бюджетные средства у нас здесь, в стране. Кроме того, не стоит забывать, что часть техники, речь о комплексах С-400 и «Искандерах», уже есть в Беларуси. Главнокомандующие договорились об этом. Наши военные сейчас перенимают опыт работы.