Лукашенко: наша армия способна воевать. Мы понимаем, что победить НАТО нам не удастся

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обороноспособность страны всегда была на контроле Президента. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, вопрос приобретает особое значение. За последние годы белорусская армия значительно укрепила свою мощь, и ее оснащение участники совещания обсудили детально. В арсенале военнослужащих современное вооружение и техника. Но Президент предупредил, что перебарщивать с высокими технологиями в этой сфере нельзя – на вооружении должна быть эффективная, но простая и надежная техника. Возникает вопрос: а нужно ли нам сейчас то вооружение, которое мы планировали закупать и в таком количестве? Ведь те же события в Украине наглядно демонстрируют: в бою успешнее тот, кто мобильнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной, но для этого нужны средства передвижения, чтобы ночью или в течение часа-двух (для Беларуси это актуально), они могли подойти к любому очагу, который разведка зафиксирует, и нанести удар. То есть очень подвижные должны быть части. И на этом надо сконцентрироваться. Внезапность, неожиданность в любой войне играли важную роль. А для этого надо быть мобильными. Нам надо опуститься на землю, успокоиться. Мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть. Он с Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий и крупных территорий. Допустим, как российская. Ну а что нам видеть, что там в Берлине? Может быть, нам и не надо. Да и С-300, которыми мы вооружены, достаточно хорошее современное оружие, практически как С-400. Но С-400 – хорошая техника. Мы ее видели и в этой операции. Очень хорошая. Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой.