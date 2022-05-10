Лукашенко: «Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох»

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оснащение армии участники совещания обсудили детально. Немаловажно также объективно с военной точки зрения оценивать обстановку в Беларуси и за ее пределами. Быть готовыми к любой конфликтной ситуации – главный принцип безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид. В любом столкновении, в любой конфликтной ситуации. Ну и, к слову, мы знаем, что натовцы начали масштабное учение вдоль наших границ. Я не скрывал никогда и не скрываю, министру обороны, Генштабу поставлена задача. Мы должны предусмотреть все. Во-первых, мы должны видеть, что, как вы говорите, на сопределе происходит. Пограничники очень много информации дают. Комитет госбезопасности, да и военные видят, что происходит. Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох. Урок прошлой войны. Мы не агрессоры, мы ни на кого не собираемся наступать. Но порох не только надо держать сухим на перспективу, но и сегодня ухо надо держать востро. Надо видеть, что предпринимают рядом с нашими границами наши соперники. Я говорю это откровенно, чтобы они понимали. И реагировать.
«Мы не жалеем средств». Лукашенко рассказал, что требует от Минобороны.