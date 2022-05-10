Лукашенко: «Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох»

Новости Беларуси. Беларусь не жалеет средств на поддержание армии, но каждый рубль должен быть использован разумно. Об этом 10 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оснащение армии участники совещания обсудили детально. Немаловажно также объективно с военной точки зрения оценивать обстановку в Беларуси и за ее пределами. Быть готовыми к любой конфликтной ситуации – главный принцип безопасности.